Aanhoudingen en honderden boetes uitgedeeld bij grote metrocontrole Rotterdam

"Het was helaas een succesvolle controle", laat de politie weten, "maar we hebben in ieder geval een duidelijk signaal afgegeven."

Gevangenisstraf openstaan

De controle vond plaats op en rond het metrostation Capelsebrug, dat precies op de grens tussen Rotterdam en Capelle aan den IJssel ligt, en was een samenwerking tussen de politie en de RET. Er werd over het volledige traject gecontroleerd. Kleine teams controleerden 'dynamisch' op de stations en in de metro's.

Daarbij werd om vervoersbewijzen gevraagd, maar kwamen ook andere zaken aan het licht. Zo kwamen agenten iemand tegen die nog twee weken gevangenisstraf open had staan en is er in totaal meer dan 5000 euro contant in beslag genomen. In totaal zijn er tien mensen aangehouden.

Er zijn door de politie ook flink wat boetes uitgedeeld, onder meer voor het niet-dragen van een mondkapje, het drinken van alcohol in de metro en wildplassen op het metrostation. Ook de RET heeft beboet: 137 keer voor zwart rijden, 93 keer voor het niet-dragen van een mondkapje en 31 keer voor het niet kunnen laten zien van een identiteitsbewijs.