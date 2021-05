Over drie weken al de eerste training van Feyenoord

De voorbereiding begint al vroeg voor Feyenoord, omdat de ploeg al vroeg aan de bak moet in de tweede voorronde van de Conference League. Het eerste duel is al gepland op donderdag 22 juli.

Tegen wie Feyenoord dan moet spelen, dat is nog niet bekend. De loting daarvoor is op woensdag 16 juni. De eredivisie begint pas in het weekend van zaterdag 14 en zondag 15 augustus.