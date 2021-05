Watersportvereniging De Kreek bezig met toekomst eiland van Brienenoord: 'Hoop dat het mooi groen blijft'

Wie na de Van Brienenoordbrug de afslag neemt richting De Kuip en via de Stadionweg naar het eiland van Brienenoord gaat, komt langs de watersportvereniging: een kleine haven met boten, een clubhuis en mooi uitzicht op de voorkant van het eiland.

Een uitzicht wat in de loop van de tijd erg is veranderd. Want toen voorzitter van de vereniging, Bert den Kreker, voor het eerst op het eiland kwam, stonden de huizen en de Van Brienenoordbrug er toen nog niet, vertelt hij. "Alleen de ja-knikkers van de oliemaatschappij waren er toen", legt Bert uit.

Ook vertelt hij over de oprichting van de vereniging in 1961. "Toen heeft een groep mensen met een kleine beurs geld bij elkaar gelegd om dit mogelijk te maken. Alles wat je hier ziet is door de leden zelf gemaakt. Dat is best bijzonder."

Verleden en de toekomst

Al wandelend over het terrein zie je een paar hele oude boten liggen die een bijzondere geschiedenis kennen. Zo vertelt Bert over een sloepje waarmee ooit naar Engeland is gevaren, tijdens de Tweede Wereldoorlog. "Een bootje met historie. Ik kan er geen afscheid van nemen", zegt hij. Naast de hele oude boten, liggen er ook nieuwere en beter onderhouden modellen op de kade. Ook daar geeft Bert uitleg over.

De toekomst van het eiland is erg belangrijk voor de vereniging. "Ik hoop dat mensen er zuinig op zijn, dat het mooi groen blijft en dat het voor iedere Rotterdammer toegankelijk is. Want vooral voor hen is dit eiland van Brienenoord een begrip."

Zaterdagmiddag is om 17:20 de tweede aflevering van het Nieuwe Oord van Brienen, de serie waarin verhalen rondom de transformatie van het eiland op Rotterdam-Zuid worden gebundeld in een nieuwsupdate.