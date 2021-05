Noodkreet van 800 startende ondernemers die geen steun kregen: 'Verzin iets, ons geld is op'

De ondernemers lopen tegen ambtelijke problemen aan. Om aanspraak te maken op de nodige regelingen is er een referentieomzet nodig. Dat is een omzet uit een eerdere periode, die laat zien wat voor kosten er normaal gesproken gemaakt worden door een bedrijf. Voor de kosten die doorlopen kunnen ondernemers een vergoeding aanvragen. Horecaondernemer Flipp van Dillen van MARA restaurant en On the Roxx bar deed dat, maar stuitte gelijk al op problemen.

"Bij de rekenmodellen voor de tegemoetkoming gaat het fout", legt Van Dillen zijn probleem uit. "In de horeca wordt 25 procent van je omzet gezien als het bedrag dat je kwijt bent aan vaste lasten. Die vaste lasten moeten dan ook nog eens hoger dan zijn dan €4.000,- euro. Maar in het eerste kwartaal van 2020 waren wij net een week open voordat de lockdown kwam. In die week hadden we €9.000,- euro omzet. Daar 25 procent van is €2.250,- euro. Dan zeggen het model en de ambtenaren dat het hun spijt, maar dat we er niet voor in aanmerking komen."

Voor Maarten Peelen en zijn Virtual Reality speelhal was het probleem exact hetzelfde. "Ik ben pas in februari gestart. Dus ik heb referentieomzet en dan krijg je geen steun." Volgens Kevin de Krieger van 'Ik val buiten de boot' is het schrikbarend wat er gebeurt met de 800 startende ondernemingen die achter het net vissen. "Er zijn wel steunpakketten opgezet voor starters, maar de ondernemers die de steun het hardst nodig hebben komen ook daar niet voor in aanmerking. Die gaan dadelijk gewoon vergeten worden."

Water aan de lippen

De versoepelingen komen als geroepen voor de groep ondernemers. Mondjesmaat kunnen ze nu weer proberen geld te verdienen. Maarten Peelen is ontzettend blij dat zijn speelhal weer open kan. "We zijn negen maanden dicht geweest. Ik heb maar één maand echt goed kunnen draaien. Het geld is nu op. Dus het is heel fijn dat we nu open kunnen."

Ook restauranthouder Van Dillen is heel blij dat hij weer open kan, maar door slim ondernemen heeft hij ook mooie ervaringen opgedaan. "We hebben een hele tijd bij mensen thuis gekookt. Dat had ik voor geen goud willen missen. Maar dit was niet het eerste jaar dat ik gehoopt had voor mijn bedrijf. Ik heb nu een fikse schuld op mijn bedrijf staan."

Het doemscenario is volgens Van Krieger helder, maar ook uiterst oneerlijk. "In het slechtste scenario gaan er bedrijven failliet. Deze ondernemers hebben in de lockdownperiode een schuld opgebouwd omdat ze niet open konden. Daar zit het pijnpunt. Als ondernemer kun je er niks aan doen, en dat pijnpunt moet nu gewoon aangepakt worden."

Met 'Ik val buiten de boot' voerde Van Krieger de nodige gesprekken met instanties, zoals het kabinet, de Nationale Ombudsman en het Ministerie van Financiën om te zoeken naar een oplossing. Die gesprekken leiden nu tot een nog grotere noodkreet volgens hem. "De afgelopen maanden zagen we eigenlijk dat er nog steeds geen geschikte oplossing kwam. Ze gaan er ook niks meer aan doen. We zien nu dat ze specifiek voor deze 800 ondernemers niet met een geschikte oplossing gaan komen, ook niet met terugwerkende kracht. Dat is heel pijnlijk."

Europese regels

De broer van Peelen is in dezelfde periode in België een bedrijf gestart. Zijn broer ontvangt wel steun van de Belgische overheid. Het schetst dan ook enige verbazing dat er binnen Europa zulke verschillen zijn. "Daar doen ze het op basis van een prognose", legt hij uit. "Die maken ze aan de hand van het businessplan. Dus het laat zien dat het ook anders kan."

Kevin sluit zich volledig aan bij de woorden van Maarten. Hij merkt op dat ambtenaren bij de overheidsinstanties zich soms verschuilden achter Europese regels. "We hebben in de gesprekken ook het voorbeeld van België voorgedragen. Je ziet dat er in andere Europese landen gewoon oplossingen zijn. Dus het is geen excuus meer voor Nederland om te zeggen dat ze zich aan de Europese regels moeten houden. Want het kan in andere landen wel, dus dan hoort het hier ook gewoon te kunnen."

Hoe nu verder?

Er is een oplossing met terugwerkende kracht nodig, stellen alle drie de ondernemers. Alleen daarmee kan een gelijk startveld gecreëerd worden. Volgens Van Krieger is het heel simpel: "deze bedrijven hebben een achterstand, die moeten straks jaren extra schulden wegpoetsen, terwijl ze er niks aan kunnen doen. Ze zijn stomweg kort voor de pandemie gestart. Dat is gewoon toeval en pech."

Van Dillen gelooft ook niet dat deze situatie onoplosbaar is. "De lasten lopen gewoon door, dus er moet wat verzonnen worden. Het geld is een keer op. Ik geloof gewoon niet dat ze het voor heel Nederland kunnen regelen, behalve voor dit groepje."