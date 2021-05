De start van 48 muzikale zomerserenades in onze regio: deze Rotterdamse ouderen in Ommoord genieten van de eerste

Diep in Mijn Hart van Jaap Valkhoff, Meisje van Zestien van Boudewijn de Groot en Ketelbinkie van Frans van Schaik: de ouderen wanen zich zaterdagmiddag weer even in hun jeugdjaren. Voor een van hen, de 81-jarige Aad Klaris, is het zelfs zo bijzonder dat hij de microfoon pakt en luidkeels meezingt met het liedje Diep in Mijn Hart. Aad zijn liefde voor muziek stamt uit zijn tijd als componist van de liedjes van Bassie en Adriaan, vertelt Jeroen.

Maar Aad is niet de enige die zichtbaar geniet van het muziekspektakel. Alle ouderen op het terras én 70 balkons stralen van oor tot oor bij het horen van hitjes van vroeger, gespeeld met een jazzy twist. "We zetten ze echt in het zonnetje", zegt Jeroen.

48 zomerserenades

Hij is met zijn bedrijf Compagnon Events de initiatiefnemer van de 48 zomerserenades door heel de regio. Van Nesselande, tot Charlois en IJsselmonde: in werkelijk alle hoeken van de stad wordt deze zomer iedere woensdag, zaterdag en zondag opgetreden bij verschillende seniorenflats. De locaties van de tournee zijn gekozen samen met woningcorporaties en zorgaanbieders, onder wie SOR en Humanitas.

De bandjes bestaan ieder uit vijf jonge, talentvolle muzikanten. De ouderen zijn blij met het reizende muziekfestival, maar zij ook. Want ook de muzikanten hebben lange tijd stilgezeten binnen. "Het is ook voor hen een mooie manier om weer te beginnen."

Initiatiefnemer Jeroen Wolfs met een oudere uit de verzorgingsflat in Ommoord | Foto: Lou Wolfs

Het is niet de eerste keer dat Jeroen de serenades organiseert. Vorig jaar, kort na het begin van de coronacrisis, begint hij ermee. Samen met Stichting Droom en Daad en de Leef Je Uit Foundation organiseert hij in totaal zestien edities om ouderen tijdens de coronacrisis een hart onder de riem te steken. Het blijkt een groot succes en beide stichtingen vragen Jeroen om het dit jaar nog een keer te organiseren, alleen nu voor 48 edities. "Fantastisch", zegt hij. Zo kan Jeroen doorgaan met wat hij graag wil: impact maken. "Ik zie dat covid schadelijk is voor ouderen. Ze zijn alleen en leven extreem geïsoleerd. Je moet wat voor ze doen."

Het feit dat ouderen nu gevaccineerd zijn en weer bezoek mogen ontvangen, maakt volgens Jeroen niet uit. Want, zegt hij, het is een concept waar je ouderen blij mee kunt maken. Ook de mannen achter beide stichtingen, bekend zakenlid Michel Perridon en kunsthistoricus Wim Pijbes, vinden dat. "Dat is niet per se afhankelijk van corona", zegt Jeroen.

Inspiratie

Het idee van de serenades komt van Jeroen zelf. Daarvoor moeten we even terug naar het begin van de coronacrisis. Jeroen heeft dan net twee jaar zijn eigen evenementenbureau en ziet de toekomst rooskleurig in. Zijn agenda is tot de nok toe gevuld met geweldige partijen en zijn eigen bedrijf komt goed op stoom. Maar corona gooit de boel overhoop. De opgetogen stemming maakt plaats voor teleurstelling en Jeroen baalt, heel erg. Maar langer dan een weekend duurt dat niet. "Wat kan ik wel doen?", vraagt hij zich af.

Hij denkt aan zijn jarenlange vrijwilligerswerk bij de stichting Vier het Leven. Een stichting die culturele activiteiten organiseert voor ouderen. Ondanks dat dit vanaf maart 2020 vanwege de sluiting van culturele instellingen niet meer kan, inspireert het hem. Want, zegt hij: "Als ik ouderen niet meer naar kunst en cultuur kan brengen, breng ik muziek naar hen."

Een idee dat goed is gelukt, met een mooie, muzikale zomer voor de boeg. De eerste zomerserenade in Ommoord is het startschot. "We hopen de ouderen enorm in de watten te leggen", zegt Jeroen namens de gehele organisatie.