Johan Derksen: 'Advocaat heeft bij Feyenoord een fantastische prestatie geleverd met een krakkemikkig elftal'

"Ik heb altijd het idee dat ik een beetje voor lul zit, maar je staat pas voor lul als er niemand komt", doelt Derksen op de drukte die er zaterdagmiddag in Donner was.

Derksen heeft zijn eigen boek amper gelezen. "Ik heb het eerste hoofdstuk gelezen en toen was ik al zo misselijk van mezelf, dat ik denk: die andere ellende hoef ik niet te weten."

Hij vertrouwt erop dat Van Egmond het mooi heeft opgeschreven. "Dat is wel aan Michel toevertrouwd. Mijn vrouw heeft het gelezen en vond het wel aardig. Als mijn vrouw het wel aardig vindt, dan is het waarschijnlijk goed."

'Dick Advocaat heeft een fantastische prestatie geleverd'

De voetbalpersoonlijkheid is nooit te beroerd om zijn mening te geven, dus ook niet over het seizoen van Feyenoord. 'Dick Advocaat heeft een fantastische prestatie geleverd om met een redelijk krakkemikkig elftal heel goed te presteren. Ik heb die kritiek op Advocaat nooit begrepen. Ik moet nog maar zien of de nieuwe trainer (Arne Slot, red.) met dit materiaal dat kan evenaren. Als hij er wat spelers bijkrijgt is er wel van alles mogelijk."

Over de prestaties van het Nederlands Elftal op het EK is Derksen niet erg positief gestemd. "Ze halen maximaal de halve finale." De groepsfase komt 'Oranje' wel makkelijk door: "Ja, maar Neptunus zou die groepsfase ook doorkomen", reageert Derksen met een knipoog.

Bekijk hieronder heel het gesprek met Johan Derksen over zijn boek, passie voor muziek en de EK-zomer op tv.

Auteur Van Egmond volgde Derksen intensief en heeft geprobeerd in het boek een andere kant van hem te laten zien, dan de Derksen van tv. "De man met de scherp gerande meningen en de beledigingen af en toe, die kent iedereen inmiddels wel. We hebben geprobeerd de andere kant van Johan te belichten. Eigenlijk heeft hij in zeventig jaar tijd drie levens geleid, als ik het zo allemaal bekijk. Het is niet voor niets mijn dikste boek ooit, geloof ik!", zegt de bestsellerauteur.

Bekijk hieronder ook een interview met Michel van Egmond, de auteur van het boek 'Derksen'. Zondag is er in Welkom Bij Rijnmond een reportage van de signeersessie te zien.