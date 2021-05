Waarschuwingsschoten bij aanhouding man (50) uit Krimpen aan den IJssel

Agenten hebben een 50-jarige man uit Krimpen aan den IJssel aangehouden omdat hij iemand met een vuurwapen zou hebben bedreigd op de Varkenoordse brug in Rotterdam.

De politie kreeg een tip dat de verdachte was gezien met het wapen. De agenten zagen de man rijden richting de Ketensedijk in Capelle aan den IJssel en zetten hem met zijn auto aan de kant. Omdat hij zich verzette heeft één van de agenten waarschuwingsschoten gelost. Daarna kon de verdachte uit Krimpen zonder verdere problemen worden aangehouden. Een vuurwapen is niet aangetroffen en de man mocht daarna weer gaan.