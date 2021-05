Jos van Emden, Jong Oranje en Johan Derksen in Radio Rijnmond Sport

Zo bellen we met wielrenner Jos van Emden uit Schiedam, die vorige week in de Giro d'Italia zwaar ten val kwam en de koers moest verlaten. Ook is er veel aandacht voor Jong Oranje. Dat team speelt maandagavond de kwartfinale van het EK Onder 21 in Hongarije tegen Frankrijk. Een pittige kluif, waar een aantal regiogenoten hoopt op speelminuten. Zij komen allemaal aan het woord in Radio Rijnmond Sport.

Verder hoor je Johan Derksen een aantal keer voorbij komen. De voetbalanalist van Veronica Inside signeerde zaterdag zijn boek 'Derksen' in boekhandel Donner in Rotterdam. Daarnaast komt cricket aan bod.

Luister hier live mee naar Radio Rijnmond Sport:

Van 14:00 tot en met 17:00 uur behandelt presentator Dennis van Eersel in Radio Rijnmond Sport de actualiteit in de regionale sportwereld.