HET OPKAMERTJE 24 mei 2021

EERSTE UUR: SONGFESTIVAL



1. Wat een geluk - Rudi Carrell

DANSEVISE

2. Dansevise - Grethe & Jørgen Ingmann

3. Danswijsje - Corry Brokken

POUPEE DE CIRE, POUPEE DE SON

4. Poupée de cire, poupée de son - France Gall

5. Beethoven eerste piano sonate - Daniel Barenboim

6. De Modepop - Marijke Merckens

7. Un jour, un enfant - Frida Boccara

8. Hoog Trijntje - Roel C. Verburg

FARCE MAJEURE

9. Songflestival - Farce Majeure

10. Eurovisieblabla - Farce Majeure

ALL KINDS OF EVERYTHING

11. All kinds of everything - Dana

12. Duizenden dingetjes - Willeke Alberti

DE KLEINE DINGEN

13. De kleine dingen - Saskia & Serge

14. ’t Zijn de kleine dingen - Farce Majeure

15. Ik hou van jou - Farce Majeure

16. Eurovisieblabla - Farce Majeure

TWEEDE UUR: JAREN 20, 30 EN 40

1. Foxtrot - Cast musical Foxtrot

2. Bioscooplied - Welkom in de jaren 20 en 30

DANSRAGES

3. Wat is er toch met Jansen - Duo Hofmann

4. Charleston & Into each life some rain must fall - Musica Extrema

5. De cake walk - Louis & Heintje Davids

6. Makin’ Whoopee - Eddie Cantor

7. Wer kann heut’ noch richtig flirten - Rudi Carrell

PIONIERS

8. The eagle of the USA - Vernon Dahlhart

9. Dat gaat nu met de Pelikaan - Bob Scholte

10. Afsluitdijk - Welkom in de jaren 20 en 30

11. The tobacco auctioneer - The Raymond Scott Quintette

NADERENDE OORLOG

12. De laatste dans - cast musical Foxtrot