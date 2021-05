Huisartsen geven voorlichting en zetten prikken op markt in Delfshaven

"We zien dat mensen iets niet vertrouwen, omdat ze het niet begrijpen. Als je in moeilijke woorden iets gaat uitleggen aan mensen die daar niets mee kunnen, ga je ze niet bereiken. Dat hoeft niet eens te zijn omdat ze een migratie-achtergrond hebben of de taal niet spreken, maar ook laaggeletterden vinden het moeilijk om de informatie tot zich te nemen", zegt Shakib Sana, huisarts in Rotterdam Delfshaven. "Bij twijfel maken ze dan geen afspraak om zich te laten testen, houden ze zich niet aan de maatregelen en laten ze zich dus ook niet prikken."

Informeren, informeren en nog eens informeren

Op de markt is het gezellig druk als de huisarts uit Delfshaven vertelt over de voorlichtingscampagne. Samen met andere huisartsen uit Rotterdam, dokters uit andere steden, de GGD en verschillende ziekenhuizen zet Sana zich in om zoveel mogelijk mensen het vaccin te laten halen. Tussen twee gesprekken met marktbezoekers door vertelt hij dat het grootste probleem de informatievoorziening is: "Als huisarts heb je dan maar één taak: informeren, informeren en nog eens informeren. Heldere en toegankelijke informatie voor deze groep is heel belangrijk."

In samenwerking met het Erasmus MC organiseerde Sana een informatiecampagne, en met succes: een toename van 10 tot 20 procent van het aantal mensen dat zich wil laten vaccineren. "We gaan naar kerken en moskeeën, en dus ook naar de markt, om mensen voor te lichten. En hier op de markt hebben we al een aantal spijtoptanten gehad. Dat zijn mensen die in aanmerking komen voor een vaccin, maar dat eerder niet hebben genomen. Die hebben we direct een prik kunnen geven. Dat komt omdat wij mensen in hun eigen taal informatie geven."

Gesprekken bij de voorlichtingskraam van huisartsen en de GGD in Rotterdam-Delfshaven | Foto: Shakib Sana

Complottheorieën en desinformatie

Niet alleen de taalbarrière is een probleem. Er is heel veel informatie beschikbaar via andere kanalen die niet altijd lijkt op de informatie die de overheid geeft. "Mensen hebben bij ons veel vragen over complottheorieën. Je probeert dan in een gesprek die mensen goed te informeren, en van de 100 mensen waar je mee spreekt, laten 10 tot 20 mensen zich uiteindelijk toch vaccineren. Daar ben ik heel blij mee. Het is heel belangrijk dat mensen die keuze maken. Juist in achterstandswijken is de ellende groot. We zien nu dat een groot gedeelte van de patiënten in het ziekenhuis een migratie-achtergrond heeft, of uit een lage sociale klasse komt. Die groepen moeten we echt bereiken", aldus de huisarts.

"Via sociale media krijgen mensen veel desinformatie. Vooral de jonge mensen krijgen dat, en die dragen dat dan over aan hun ouders. Die komen dan soms bij de huisarts en zeggen dan: u zegt dit, maar mijn kinderen zeggen dat ze iets anders gelezen hebben. Wie moet ik nou geloven? Dan kom je in een soort spagaat. Gelukkig kunnen we ze met onze voorlichting wel overtuigen. Ik spreek patiënten op de markt die niet eens mijn patiënten zijn, maar die door onze voorlichting uiteindelijk wel het vaccin nemen."

