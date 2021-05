Jos van Emden herstelt na harde val in de Giro: 'Het gaat iedere dag beter'

Zijn Giro d'Italia begon aan het begin van deze maand positief met een zesde plaats in de openingstijdrit, maar in de vijftiende etappe moest wielrenner Jos van Emden na een zware val opgeven. De Schiedammer hield daar onder andere een paar gebroken ribben aan over. Nu moet de renner van Team Jumbo-Visma zondag noodgedwongen de slottijdrit thuis bekijken.

Van Emden is volop met zijn herstel bezig. "Ik mag nu niet meer klagen", zegt Van Emden hierover. "Ik ben het niet gewend om dit te hebben. Het gaat iedere dag beter." Met Gianni Vermeersch, de Belgische wielrenner die de val van Van Emden veroorzaakte, heeft de Schiedammer inmiddels gesproken. Wat er in dat gesprek is gezegd, wil Van Emden niet vertellen. "Hij heeft me gebeld en dat is het belangrijkste."

'Vorig jaar kon ik er niet naar kijken'

In 2017 zegevierde Van Emden in de slottijdrit van de Giro d'Italia van 2017. "Sowieso doet de Giro mij hier aan denken", vertelt de Schiedammer. De tijdrit van zondag lijkt volgens hem op het parcours van vier jaar geleden. Van Emden was, als hij nu nog in de koers had gezeten, voor een plek in de top drie gegaan. "Maar vier jaar geleden wist ik dat dit dé kans van mijn leven was. Zeker met de benen die ik toen had. Daar was ik op mijn top."

Net als vorig jaar maakt Van Emden de slottijdrit in de Ronde van Italië niet mee. "Ik kan nu wél naar de Giro kijken. Dat heb ik niet veel gedaan, maar wel op de momenten waarop het kon. Vorig jaar moest ik naar huis, omdat er in ons team een coronabesmetting was. Toen heb ik geen meter van de Giro meer gezien. Op dat moment kon ik er niet naar kijken."

Tour de France door 'zijn' Schiedam?

In augustus hoopt Van Emden weer te koersen. Verder zal hij als Schiedammer ook de toekenning van de Tour de France van 2024 of 2025 in de gaten houden. Rotterdam en Den Haag willen le grand départ binnenslepen. Verder is het de bedoeling dat de tweede etappe door zijn oude woonplaats gaat.

Heeft Van Emden al wat campagnewerk gedaan om de Tour naar onze regio te krijgen? "Ze hebben me nog niet benaderd", lacht de Schiedammer. "Ze mogen zich altijd melden."