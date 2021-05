Nederland met flinke Rijnmond-tint naar EK Beach Handball: 'Doorpakken met een goede lichting'

Van dinsdag 13 tot en met zondag 18 juli mag Nederland aan de bak in Varna. Het team van bondscoach Baijens speelt dan in de groepsfase tegen Duitsland, Portugal en Rusland. Baijens selecteerde voor de A-selectie onder andere regiogenoten Milan Peters (Feyenoord Handbal) en zijn zoon Jordy Baijens (Volendam). Ook Thomas van Ophem, Sander Broeders en Jasper Robben van Feyenoord Handbal mogen naar het EK in Bulgarije.

Baijens coacht naast het mannenteam ook Nederland Onder 17 op de komende Europese kampioenschappen. De tekst gaat verder onder de foto:

Beach handball bij Nederland Onder 17 in 2020 | Foto: Orange Pictures - Perry van de Leuvert

Sinds 2016 is Baijens al betrokken bij het Nederlandse beach handball. Eerst als assistent-bondscoach van Jong Oranje, nu als eindverantwoordelijke bij de A-selectie en de Onder 17-selectie van Nederland. Maar daar was wel wat inspanning voor nodig. "Met Jong Oranje speelden we drie EK's, maar vervolgens lag de herenlijn een beetje stil. Toen gaf ik bij de bond aan dat we zulke goede beachhandballers in Nederland hadden. Daar moesten we iets mee. Het kon niet zo zijn dat het na de jeugd zou stoppen. We moesten doorpakken", legt Baijens uit.

Luister hieronder naar het volledige interview met bondscoach Danny Baijens over het komende EK Beach Handball. De tekst gaat verder onder de audio:

Baijens is al sinds januari met de voorbereiding bezig. Voor dit EK gaan de Nederlandse teams in een coronabubbel. Baijens vertelt dat er meerdere testmomenten zullen plaatsvinden. Ook in Bulgarije moeten de coronaregels worden nageleefd.

'Gelukkig komen er steeds meer velden'

Volgens de bondscoach gaat het in Nederland de goede kant op met het beach handball. "Voorheen was het een sport op de achtergrond. Tegenwoordig zijn er zaalhandballers die er een mix van maken", zegt Baijens. Ook op zijn handbalschool heeft beach handball de aandacht.

Daarnaast bieden steeds meer verenigingen, naast zaalhandbal, ook beach handball aan. In onze regio hebben bijvoorbeeld Feyenoord Handbal in Rotterdam en de Schiedamse vereniging DWS speciale beachhandbalvelden aangelegd. Baijens is daar blij mee: "Je wilt het niveau omhoog brengen. Gelukkig komen daar steeds meer velden bij."