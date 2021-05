Sportoverzicht: Lucinda Brand de beste in Ronde van Thüringen, Excelsior '20 met zes wickets langs HCC

Brand koerste zondag haar zesde en daarmee ook laatste etappe in de Ronde van Thüringen. Daar finishte zij als zesde, op twee seconden van ritwinnaar Lorena Wiebes.

Cricket

Drie van de vier regioploegen in de topklasse pakten zaterdag drie punten. Excelsior '20 won in Schiedam met zes wickets van HCC uit Den Haag. Het regionale onderonsje tussen Sparta 1888 en Punjab eindigde in een Rotterdamse zege. Punjab zegevierde in Capelle aan den IJssel met 179 runs. Ook VOC kon een feestje vieren. De Rotterdammers versloegen het Haagse cricketteam HBS met 133 runs.

In tegenstelling tot een aantal sporten in Nederland, is er bij cricket geen publiek. Verslaggever Sjoerd Keizer sprak daarover met Excelsior '20-voorzitter Luuk van Troost. Daarnaast ging het ook over de titelambities van de Schiedammers:

Ranglijst van de regioploegen in de topklasse:

1. VOC 7 wedstrijden - 21 punten

2. Punjab 7 wedstrijden - 18 punten

4. Excelsior '20 7 wedstrijden - 15 punten

10. Sparta 1888 7 wedstrijden - 1 punt

Honkbal

Curaçao Neptunus beleefde een goed weekend in de hoofdklasse. De Rotterdammers wonnen zaterdag met 8-1 en zondag met 4-0 van Hoofddorp Pioniers, maar het verrassende honkbalnieuws kwam zondag uit Haarlem. Daar verloor L & D Amsterdam Pirates met 4-1 van DSS/Kinheim.

Na deze nederlaag van de Amsterdammers loopt Neptunus nog meer uit. Het team van coach Ronald Jaarsma is met 28 punten uit vijftien wedstrijden de koploper van de hoofdklasse. Het gat met Amsterdam Pirates bedraagt op dit moment vijf punten.

Rugby

The Hookers heeft zaterdag in de voorjaarscompetitie van de ereklasse een overwinning geboekt. De rugbyclub uit Hoek van Holland was op sportpark De Rondgang met 38-27 te sterk voor Castricumse Rugby Club. Het is de eerste zege voor The Hookers sinds vier wedstrijden. De Hoekenezen staan in de competitie op een negende plaats met negen punten. Dit seizoen kan er geen ploeg degraderen uit de ereklasse.