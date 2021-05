Weer van vandaag: zonnig en warm!

Vandaag schijnt de zon uitbundig en wordt het warm. De temperatuur loopt landinwaarts op naar 23 graden, langs de kust wordt het een graad of 20. Er waait een matige oosten- tot noordoostenwind. Vanmiddag staat er aan zee een matig tot vrij krachtige noordenwind.

Vanavond is het eerst nog zonnig, de zon gaat onder om 21:50 uur. De nacht verloopt helder en de temperatuur daalt naar 13 graden in de kustgebieden en 10 graden dieper landinwaarts.

Morgen kunnen we ook op de eerste dag van de meteorologische zomer genieten van prachtig voorzomerweer. De zon schijnt volop en het wordt nog iets warmer. Bij een matige oostenwind wordt het rond 24 graden, ook langs de kust.

Vooruitzichten

Woensdag is het nog zonnig en wordt het maximaal 25 graden. Vanaf donderdag zijn er zonnige perioden en bestaat er kans op een regen- of onweersbui. In de middag blijft het met 19 tot 24 graden aan de warme kant.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 1 en 10 juni bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 20,3 graden en de minimumtemperatuur 10,2 graden. Er valt gemiddeld 23,7 mm neerslag.