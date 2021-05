Comenius College in Krimpen aan den IJssel doet de deur open voor leerlingen: 'Leraren kunnen niet wachten om les te geven'

Niet alle scholen zien het zitten om maandag 7 juni open te gaan. Vrees voor besmettingen is nog te groot en er zijn praktische bezwaren. Toch zijn er scholen die ondanks die angst nu al fysiek les geven, zoals het Comenius College in Krimpen aan den IJssel.

'Welkom terug' staat er op de borden buiten de school met driehonderd leerlingen. "We zijn opengegaan, omdat we trots en dankbaar zijn dat kinderen weer naar school mogen", zegt directeur Mark van Burgel. "We zijn relatief klein en kunnen het om die reden goed managen. Er is voldoende ruimte om de leerlingen veilig te ontvangen."

'Geen problemen met testen'

Volgens de regels moeten de docenten zich twee keer per week testen, maar daar hebben ze op Comenius College geen problemen mee. "Alle leraren gaan daar aan meedoen, omdat ze heel graag weer les willen geven", vertelt Van Burgel. "Dus met testen hebben ze geen problemen, ook al vinden sommigen het wel spannend."

Leerlingen moeten een mondkapje dragen als zij zich door de school bewegen en docenten moeten op anderhalve meter afstand van de leerlingen blijven. De klassen zijn zodanig ingericht dat die maatregelen altijd gehandhaafd kan worden, zegt Van Burgel.

De leerlingen stonden maandagochtend te trappelen om weer fysiek les te krijgen. Hoewel, is het ze echt om de lessen te doen? "Ik heb vooral mijn vrienden gemist", zegt één van de leerlingen. "Die heb ik de afgelopen tijd niet of nauwelijks gezien. Daarom keek ik er enorm naar uit om naar school te komen. Dat is dus de belangrijkste reden."

Volgens de leerlingen zijn de ouders ook blij dat de scholen eindelijk open gaan. "Mijn vader werkt thuis en daardoor werd het soms erg druk", zegt een andere leerling. "Ik denk niet dat ze mij nu echt gaan missen", lacht hij.