FC Rijnmond blikt met compilatie terug op afgelopen seizoen

Dirk Kuijt was dit seizoen één van onze gasten in FC Rijnmond | Foto: Rijnmond

We hebben de bijzonderste, leukste en spraakmakendste fragmenten uit de tweede seizoenshelft voor je verzameld in een speciale compilatie van FC Rijnmond. Met een mooie lijst aan gasten als Dirk Kuijt, Jan Boskamp, Khalid Boulahrouz, Jan Everse, Robert Maaskant en Aad de Mos namen we ook dit seizoen weer alle ins en outs bij Feyenoord, Sparta en onze eerste divisieclubs twee keer per week door.

De compilatie van FC Rijnmond wordt deze maandag om 17:20 uur uitgezonden en daarna ieder uur herhaald op TV Rijnmond. Maar natuurlijk is de uitzending ook hier online terug te zien.