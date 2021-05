Binnenvaartschippers niet blij met overheidsdrones: 'Het wordt irritant'

Ze vliegen rond door de Rotterdamse haven, op zoek naar schippers die illegaal stoffen lozen of ruimen ontgassen. Maar binnenvaartschippers zijn niet te spreken over het toenemende aantal overheidsdrones. Sunniva Fluitsma van de Algemeene Schippers Vereeniging maakt zich zorgen over de privacy en veiligheid van de binnenvaartschippers.

Volgens Fluitsma, zelf schipper van bulkgoederen, is het niet altijd even duidelijk van wie de drones eigenlijk zijn. "We hebben dat nagevraagd bij Inspectie Leefomgeving en Transport. Er wordt dan gezegd dat je aan de kleur kunt herkennen van wie de drones zijn. Dat kan alleen niet, want die drones zijn te ver weg", vindt Fluitsma. Een verrekijker helpt volgens haar ook niet. "Ook wordt er gezegd dat er aan de kant busjes staan van de drones, maar op de Westerschelde kun je dat echt niet zien."

Of een binnenvaartschipper gevaarlijke stoffen vervoert of niet, Fluitsma vindt de privacy belangrijk. "We worden waanzinnig gecontroleerd en hebben een automatisch informatiesysteem, waardoor je kunt zien waar we zijn. Als je ook nog eens die drones hebt, dan lijken we ongeveer de meest gevaarlijke groep van Nederland die constant in de gaten gehouden moet worden. Er zijn ook gezinnen op een schip. Je zal het zelf ook niet fijn vinden als een drone boven je achtertuin vliegt, als je rustig op een stoeltje zit."

'Irritant'

Op Facebook heeft Fluitsma aan binnenvaartschippers gevraagd zich te melden wanneer drones hinderlijk zijn. "Een kwartier vind ik al heel erg lang", zegt de binnenvaartschipper. Zo vloog recent een drone vlakbij haar stuurhut.

Fluitsma wantrouwt deze manier van controleren van Inspectie Leefomgeving en Transport. "Er wordt tegen ons gezegd dat de beelden niet worden bewaard en dat er niets mee wordt gedaan. Dat zal allemaal wel, maar je weet het niet. Je weet ook niet of de drones allemaal van politie of Rijkswaterstaat zijn. We werken in een super veilige sector. Er gebeurt bijna niks. De ongevallen zijn, vergeleken met op de weg, bijna nihil. Maar de controles zijn enorm", zegt Fluitsma. Ze wil ook een meldpunt voor hinderlijke drones. "Het wordt op deze manier irritant."

Natuurlijk mogen schepen niet illegaal ontgassen, benadrukt Fluitsma. Ze zegt dat daar duidelijke afspraken over zijn gemaakt. Ook worden er volgens haar geen ontgassingsinstallaties geplaatst. "Als je schippers geen enkele kans geeft om op een normale manier te ontgassen, dan is het heel makkelijk om drones in te zetten en tegen deze schippers te zeggen dat ze het fout doen."