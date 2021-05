Feyenoord wacht een drukke transferzomer: Zo ziet de selectie voor het nieuwe seizoen er nu uit

Het zijn voor de nieuwe trainer Arne Slot meteen wedstrijden waar Feyenoord er moet staan, terwijl de club eigenlijk nog in de opbouwfase is. Zeker omdat het een publiek geheim is dat de coach ook een wat andere speelstijl wil inslijpen in Rotterdam Zuid.

Maar om die andere speelstijl - meer aanvallend met hoger, collectief druk zetten - uit te voeren moet er wel het juiste spelersmateriaal zijn. En op dit moment moet er nog een hoop gebeuren. In een ideale situatie is Feyenoord al in de voorbereiding klaar met de kern van de selectie. Maar omdat niet duidelijk is of er nog spelers vertrekken en er maar beperkt transferbudget beschikbaar is, wordt dat een lastige klus voor technisch directeur Frank Arnesen.

Feyenoord heeft met name behoefte aan versterking in de verdediging en aanval, blijkt uit onderstaand overzicht van de Feyenoord-selectie voor het seizoen 2021/2022.

Doelmannen

Onder contract: Justin Bijlow, Tein Troost, Thijs Jansen

Feyenoord heeft met Justin Bijlow natuurlijk een onbetwiste eerste doelman onder contract staan. Net als de jonge keepers Tein Troost en Thijs Jansen heeft hij nog een contract tot 2023 en Feyenoord zal hem niet snel laten vertrekken.

Er moet nog een (ervaren) tweede doelman bij. Afgelopen seizoen moest Feyenoord meermaals terugvallen op Nick Marsman, door blessures van Bijlow. Voor Troost of Jansen is een jaar meelopen als derde doelman prima voor hun ervaring, maar Feyenoord zal meer zekerheid willen hebben met betrekking tot de eventuele vervanging van Bijlow.

Verdedigers

Onder contract: Lutsharel Geertruida, Marcos Senesi, Tyrell Malacia, Ridgeciano Haps, Denzel Hall, Ramon Hendriks

De verdediging heeft op dit moment het hardste versterking nodig na het vertrek van Eric Botteghin, Bart Nieuwkoop, Sven van Beek en Uros Spajic. Er ontbreekt nog een rechtsback en twee centrumverdedigers. En dan gaan we er nog vanuit dat er geen van bovenstaande spelers vertrekt. Maar wetende dat Ridgeciano Haps en Lutsharel Geertruida hun laatste contractjaar in gaan, is een verkoop van één van deze spelers niet uitgesloten. Al is Feyenoord met Geertruida al langere tijd in gesprek om zijn contract juist open te breken en te verlengen. Die onderhandelingen verlopen moeizaam, waardoor een vertrek niet uitgesloten is. Al mist Geertruida door een blessure wel de voorbereiding op het nieuwe seizoen, waardoor hij wellicht voor andere clubs deze zomer minder interessant is.

Heeft Marcos Senesi zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord al gespeeld? | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

En dan is daar natuurlijk Marcos Senesi. De geruchten over een transfer van de Argentijn zijn er al langer, maar met de financiële situatie in De Kuip en de noodzaak om te verkopen is de kans dat hij vertrekt natuurlijk aanzienlijk. Feyenoord houdt vooralsnog de poot stijf. Binnen de club wordt uitgesproken dat Feyenoord hem zeker niet voor een bedrag van onder de 20 miljoen zal laten vertrekken. Senesi heeft namelijk nog een contract tot 2023 en Feyenoord zou hem graag willen verlengen om nog meer aan hem te kunnen verdienen. Maar gezien de problematische financiële situatie hebben die gesprekken over een nieuw contract nooit tot een nieuwe overeenkomst geleid.

Omdat de verdediging uitgedund is, zullen jeugdspelers Denzel Hall en Ramon Hendriks sowieso bij de selectie blijven. Ook nadat er nog twee of drie nieuwe spelers bij gehaald zijn. De eveneens jonge Sem Valk en de Noorse Sondre Skogen zullen ook hun kans krijgen in de voorbereiding om zich aan de nieuwe trainer te laten zien.

Middenvelders

Onder contract: Jens Toornstra, Leroy Fer, Orkun Kökcü, Mark Diemers, João Teixeira, Achraf el Bouchataoui, Francesco Antonucci, Wouter Burger, Jordy Wehrmann

Het middenveld heeft het minste werk nodig omdat daar al veel spelers voor beschikbaar zijn. Al loopt het contract van Toornstra, Fer, Teixeira, Wehrmann en El Bouchataoui na het komende seizoen af. En Orkun Kökcü, die nog een contract heeft tot de zomer van 2025, is misschien wel de meest waarschijnlijke speler om een uitgaande transfer te maken. Feyenoord heeft geld nodig en met de aanstaande komst van Guus Til zou zijn vertrek het makkelijkst op te vangen zijn.

Interessant is nog hoe het middenveld zich gaat vormen met de nieuwe speelwijze van Slot. De verwachting is dat Feyenoord met twee controleurs gaat spelen en een extra ‘nummer 6’ in de selectie zou dan geen overbodige luxe zijn. Mogelijk kan er ook voor Wouter Burger een toekomst liggen in die rol, ook omdat zijn naam ook nog steeds valt als optie voor een rol in het centrum van de verdediging. Ook Francesco Antonucci sluit aan bij Feyenoord, nadat hij het afgelopen seizoen na zijn komst direct verhuurd werd aan FC Volendam.

Aanvallers

Onder contract: Nicolai Jørgensen, Steven Berghuis, Bryan Linssen, Luis Sinisterra, Aliou Baldé, Robert Bozenik, Christian Conteh, Marouan Azarkan, Naoufal Bannis, Dylan Vente

Feyenoord heeft al een flinke lijst met aanvallers onder contract staan, maar in deze linie gaat nog het nodige veranderen. Met de interesse van VfL Wolfsburg in aanvoerder Steven Berghuis, die voor een bedrag vanaf vier miljoen euro op te halen is, lijkt een vertrek van hem zeer realistisch. Als hij een succesvol EK speelt is het zelfs een utopie om te denken dat er niet nog meer buitenlandse clubs zich voor hem gaan melden. En wat te denken van Nicolai Jørgensen, die net als Berghuis zijn laatste contractjaar in gaat. De Deen verdient ook een behoorlijk salaris en zijn vertrek zou bij Feyenoord voor ruimte zorgen zodat er andere transfers kunnen plaatsvinden.

Steven Berghuis zette de 1-0 op het scorebord bij Feyenoord-Sparta | Foto: VK Sportphoto

De hoogste restwaarde is er voor Luis Sinisterra, die nog een contract heeft tot de zomer van 2024. De Colombiaanse aanvaller is terug van een blessure maar zal ongetwijfeld ook één van de spelers zijn die ondanks afgelopen teleurstellende seizoen een transfer kan maken. Omdat hij niet hóéft te vertrekken, kan Feyenoord voor hem de hoofdprijs vragen.

Zeker met een vertrek van één of meer van de gevestigde namen moet er absoluut nog iets bij in de aanval. Een centrumspits en een vleugelaanvaller, om te beginnen. Als dat niet gebeurt, dan is de spoeling dun, met relatief jonge spelers als Azarkan, Bannis, Baldé en Bozenik. Laatstgenoemde zal zeker zijn kans krijgen in De Kuip, waar men erg benieuwd is of hij in het nieuwe spelsysteem beter gaat renderen.

Round-Up selectie Feyenoord 2021/2022

Als we de balans opmaken moet Frank Arnesen flink handelen deze zomer. Enerzijds kan de club het geld hard gebruiken en moet hij zijn verkoopskills gaan tonen. Feyenoord heeft al jaren geen (grote) uitgaande transfers gedaan en deze zomer moet die tendens kantelen. Het meest logisch lijkt het dat spelers als Berghuis, Senesi, Kökcü, Haps en Jørgensen als eerste vertrekken, of mogen vertrekken, uit De Kuip. Als het juiste bedrag op tafel komt.

Daar staat tegenover dat er ook nog veel inkomende transfers moeten plaatsvinden, ook als er niemand zou vertrekken. Een tweede doelman, rechtsback, twee centrumverdedigers, middenvelder, spits en één of misschien zelfs twee vleugelaanvallers. Het gaat al snel om een stuk of acht nieuwe spelers, naast de jeugdspelers die doorschuiven naar het eerste elftal.

Het wordt een interessant meetmoment voor technisch directeur Frank Arnesen, die met een niet al te volle portemonnee een elftal moet zien samen te stellen dat beter kan presteren dan het team van vorig seizoen.