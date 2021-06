Droom van Robin komt uit, hij gaat met zijn eigen kotter de zee op: 'Het leven bestaat uit risico’s nemen'

Begin dit jaar kocht Robin de VLI-7 ‘de Vlissingen 7’ op en begon met het opknappen van de kotter. Onder de nieuwe naam SL-23 Albatros, ‘de Stellendam 23’, kan hij deze week de zee op om als zelfstandige zijn eerste vis te vangen.

De SL-23 Albatros in de binnenhaven van Stellendam | Foto: Sanne Waldekker

Na het verlies van veel schepen van de Goereese vloot doordat vissers besloten te stoppen, komt er nu dus weer een bij. “Als niemand meer investeert en begint, dan houdt de visserij op en dat willen we natuurlijk niet. Als je aan komt rijden bij Stellendam en je ziet het vlootje liggen, dan is dat toch wel iets om trots op te zijn en ik vind dat we dat ook wel meer uit mogen dragen.”

Als we Robin spreken is hij met zijn bemanning druk bezig met de laatste voorbereidingen op het eerste vertrek. Terwijl de verf op sommige stukken nog moet drogen, worden de klusspullen opgeborgen en wordt er boodschappen gedaan voor een week op zee. “Ik verwacht niet dat we de nacht voor vertrek veel zullen slapen. We leven hier al maanden naartoe natuurlijk.”

Maar eenvoudig is het zeker niet, voor jezelf beginnen. Want voor de aankoop van een schip heb je de bank nodig. Voor een lening moet je tegenwoordig echt met een goed verhaal komen. En heb je die horde genomen, dan ben je er nog lang niet. “Je zit met vangstrechten/quota, die je moet kopen of huren. Dit bepaalt hoeveel je van welke vis mag vangen. En dan is er nog vistuig nodig en misschien wel het belangrijkste: een goede bemanning.”

De SL-23 is 'visklaar' en klaar voor de eerste week op zee | Foto: Sanne Waldekker

Bemanning

Hiervoor viste Robin jarenlang als kapitein op een schip van de grote rederij Jaczon. De bemanning waar hij toen mee werkte, allemaal jonge gasten, komt met hem mee naar zijn eigen schip. “Daar ben ik heel blij mee, want je bent al ingespeeld op elkaar en je weet wat je aan elkaar hebt. Goede bemanning vinden is echt niet eenvoudig. Ze wagen tegelijkertijd ook de gok met me mee, dus ook voor hun is het een spannende stap.”

Trots wijst Robin op de Albatros op de voorkant van het schip. “De sterkste vogel van de zee.” En ook het nummer ‘23’ is niet willekeurig gekozen. “Dertig jaar terug brachten mijn ouders de SH-23 Albatros in de vaart en ik vond het mooi om die naam op deze manier nieuw leven in te blazen.”

Er moest veel aan het schip gebeuren. “Bijna alle bewegende delen zijn los geweest. Alles is gemoderniseerd naar de eisen van deze tijd. Een flinke klus, een leerzame tijd, het was ook weer even wennen om hele dagen aan wal te zijn. En nu is het tijd om te gaan!”

Het plan is om voor de Belgische en Nederlandse kust te gaan vissen, op platvissen en garnalen. “Dat is waar ik van huis uit mee opgegroeid ben en wat ik de afgelopen jaren heb gedaan. Het is afwisselend en leuk om te doen. Het is een geweldig vak. Het vrijheidsgevoel, werken in de natuur met wind en stroming. En wat doet de vangst? Dat maakt het altijd spannend en ieder uur anders.”

Stijgende visprijzen

Robin kent de uitdagingen waar de visserij nu mee te maken heeft, zoals het verbod op de puls, de verplichting om ondermaatse vis aan land te brengen en het verlies van visgebieden op de Noordzee door de komst van windmolenparken. De afgelopen tijd waren de visprijzen erg laag door de gesloten restaurants en de beperkingen in de handel naar het buitenland door corona. “Maar de afgelopen veertien dagen zijn de visprijzen enorm hard gestegen. Dus eigenlijk starten we wel op een goed moment. Natuurlijk hangt er in de visserij geen jubelstemming, maar we moeten door, volle kracht vooruit.”

Robin heeft bij rederij Jaczon veel ervaring op kunnen doen als kapitein | Foto: Sanne Waldekker

Robin is niet de enige jonge visser die nu voor zichzelf begint. “Er komt nog een nieuw Stellendams nummer in de vaart, dus er lijkt toch weer wat groei in de vloot te zitten.” Hij zou het mooi vinden als het inspirerend werkt voor anderen. Studenten van de visserijschool gaven eerder aan geen kansen te zien voor een eigen onderneming in de toekomst. “Maar er is soms meer haalbaar dan je zelf denkt. En de berichten over veel nieuwe inschrijvingen bij de school zijn hoopgevend. Blijkbaar trekt de visserij nog wel.”

Die jonge vissers in de haven van Stellendam zoeken elkaar ook op, helpen elkaar en raken bevriend. Samen een drankje drinken, even wat apparatuur van elkaar lenen. "Jonge aanwas is zo belangrijk, anders houdt het gewoon op met de visserij. En het is zo prachtig, het werken in de natuur met wind en stroming. Wat doet de vangst? Het blijft spannend en ieder uur is anders, bijzonder mooi is het!"