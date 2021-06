Turnster Eythora Thorsdottir over haar route naar Tokio: 'Ik heb wel leukere jaren meegemaakt'

In april liet Thorsdottir nog het EK schieten. Geen enkel risico met oog op de Spelen, die komende zomer éindelijk doorgaan. En dan wil je niet op het laatste moment een blessure oplopen. Toch verrekte de turnster met IJslandse roots een week of zes geleden haar enkelbanden. En nu is het een race tegen de klok. "Ik had mij een andere route naar de Olympische Spelen voorgesteld," vertelt ze. "Ik kan nog niet alles in de training. Er zijn nog drie weken over tot de kwalificatietoernooien beginnen en daar moet ik het wel laten zien."

"Ik heb wel leukere jaren meegemaakt," blikt Thorsdottir terug op het bewogen jaar dat ook zij heeft gekend. "Je doet je ding, je doet je wedstrijden, maar 24 uur later zit je weer op weg naar huis. De beleving rondom de wedstrijden is echt wel anders."

Hoewel alles moet wijken voor haar Olympische droom, is de Poortugaalse mentaal wel bescherm tegen teleurstellingen die altijd op de loer kunnen liggen. "Als je uiteindelijk niet naar Tokio gaat, dan mag die domper niet de rest van je leven bepalen. Ik moet dan een manier vinden hoe ik daar mee zou leven. Na dit jaar neem ik sowieso even een tussenjaar. Maar eerst ga ik er alles aan doen om het te halen."

In aanloop naar de Olympische Spelen maakt Rijnmond in samenwerking met Rotterdam Topsport een serie portretten in '010 op weg naar Tokyo'. Kijk hier naar de vierde aflevering met Eythora Thorsdottir.

