Treinverkeer ligt plat door storing bij ProRail

Momenteel is er een landelijke storing aan een telefonie-systeem, zo meldt ProRail. De verkeersleiding kan niet communiceren met de machinisten. Daarom staan uit veiligheidsoverwegingen de treinen stil.

Een woordvoerder van ProRail zegt dat het moeilijk is om in te schatten hoe lang de storing duurt. "Het is niet uitgesloten dat reizigers rekening moeten houden met een storing die nog wel even duurt. Daarna moet de dienstregeling weer worden opgestart. Dat kost ook tijd."