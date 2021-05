Treinverkeer start langzaam op na storing bij ProRail

Het treinverkeer in Nederland start weer langzaam op na een telefoniestoring. Reizigers moeten de hele avondspits en avond nog rekening houden met vertraging. Dat meldt spoorbeheerder ProRail.

De storing zat in het telefoniesysteem. Ook een back-up van het systeem werkte niet. De verkeersleiding kon daardoor niet communiceren met de machinisten. Daarom stonden uit veiligheidsoverwegingen de treinen stil.

Op sommige trajecten, zoals de MerwedeLingelijn werd rond 16:00 uur gemeld dat de dienstregeling weer werd opgestart. "We zijn handmatig bezig om te kijken of het werkt. Maar het is te vroeg om te zeggen dat het systeem weer functioneert", aldus een woordvoerder van ProRail.

De oorzaak van de storing wordt verder onderzocht.