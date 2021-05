Stille tocht in Capelle voor Knut, de omgekomen 'kattenman'

De tocht, georganiseerd door buurtbewoners, begon bij het huis van het slachtoffer in de wijk Schollevaar. Burgemeester Oskam van Capelle hield een korte toespraak om zijn medeleven te betuigen. Oskam liep ook mee in de tocht, die deels door het Schollebos ging. De omgekomen man, Knut geheten, liep deze route vaak met zijn katten. Omdat Knut zo van bloemen hield, had een aantal deelnemers aan de tocht zonnebloemen bij zich.

Ter nagedachtenis aan Knut hadden sommige deelnemers aan de tocht zonnebloemen bij zich | Foto: Rijnmond

Op de Kringdans is intussen een monument opgericht. Het bankje, waarop Knut vaak in het zonnetje zat, is behangen met kindertekeningen. 'Lieve Knoet, mis you', staat op een van de A4'tjes geschreven.



Op een tafel bij het bankje branden kaarsen en ligt een condoleanceboekje. Daarachter staat een foto van Knut: een kalende man met een bril en een grijs sikje. Achter het monument wappert een regenboogvlag. Die hoorde ook bij Knut. Hij was van de herenliefde. Of zijn dood daarmee verband houdt, kan de politie nog niet zeggen. Een team van twintig rechercheurs onderzoekt de zaak.



Vrijdag, toen het lichaam van de Capellenaar werd gevonden, verrees op de Kringdans direct een witte tent van het onderzoeksteam. "Ze zijn nog tot zondag in het huis bezig geweest", zegt een van de buren.

Onderzoek bij het huis van Knut. | Foto: MediaTV

Gekookte kip

Knut woonde al een jaar of dertig aan de Kringdans, waar hij ook wel bekend stond als 'de kattenman'. "Hij had er eerst zes, maar de laatste tijd nog drie. Ze waren allemaal al oud", vertelt een buurtbewoonster. "Hij was gek op dieren. Als de katten jarig waren, ging hij naar de poelier. Dan kregen ze gekookte kip van hem. In zijn appartement had hij ook vogels. Een van de drie kamers was speciaal daarvoor ingericht."



Knut was een levensgenieter. Met af en toe een chagrijnige bui. Iedereen kende hem. En je kon altijd op hem rekenen, zeggen omwonenden. Had je jezelf buitengesloten dan stond Knut klaar om je te helpen. En spelende kinderen? Knut hield spontaan een oogje in het zeil. Toen hij vorige week al een paar dagen niet gesignaleerd was, ontstond bij sommigen argwaan. Waarom zat Knut op deze zonnige vrijdag bijvoorbeeld niet met een wijntje in de hand op 'zijn' bankje?

Het herdenkingsmonument dat buurtbewoners voor Knut hebben gemaakt | Foto: Rijnmond

Sterretje

Rond 17:45 uur ontdekte een bewoonster van de Kringdans het drama dat zich in Knuts huis had afgespeeld. De 'kattenman' was dood. Naar verluidt zat er bloed op zijn lichaam. "We zijn hier helemaal in shock", zegt een buurtbewoner. "Over een mogelijk misdrijf lees je altijd in de krant. Dat is ergens anders. Zoiets verwacht je in elk geval niet in een kindvriendelijke buurt als Schollevaar."

"De meeste mensen slapen sinds vrijdag slecht. Of krijgen geen hap meer door hun keel. En toen de kinderen hier hoorden dat Knut dood was, moesten ze huilen. Ze zijn allemaal iets voor hem gaan tekenen. Aan mijn kleine dochtertje heeft mijn moeder verteld dat Knut nu een sterretje geworden is."

Als het aan de buurt ligt wordt Knut aan de Kringdans blijvend herdacht. Met een stoeptegel tegen zinloos geweld. En met de regenboogvlag boven de deur van het huis waar hij woonde. "De buurt lijkt hechter geworden", zegt iemand die meeliep in de stille tocht. "Het is verschrikkelijk wat hier gebeurd is. Maar het nare nieuws brengt de mensen dichter bij elkaar."

Na de dood van Knut zijn kinderen uit de buurt direct een tekening voor hem gaan maken. De tekeningen zijn vastgemaakt aan het bankje waarop hij altijd graag zat. | Foto: Rijnmond