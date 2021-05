Boze bewoners 'vluchten' woningen in Rotterdam uit

Demonstranten in de leeftijd tussen de 56 en 94 jaar; je komt ze niet elke dag tegen. In Rotterdam-IJsselmonde zaten ze maandag boos op de parkeerplaats aan de Drakenburg. De bewoners 'bezetten' een deel van de parkeerplaats van de flat in een tent, tot ongenoegen van verhuurder Vestia.

"We moeten van Vestia hier weg. Als we dat niet doen, komt de politie ons weghalen", zegt een woordvoerder van de bewoners. "We zitten op de parkeerplaats omdat de stank binnen niet is te harden. Die komt uit de afvoer. Ook staat op sommige plekken de schimmel op de muur. En de ramen zijn al tijden niet gezeemd."

Voor Vestia zijn de klachten over de schimmel en de stank nieuw, zegt een woordvoerder. "Maar dat van het zemen van de ramen klopt. Het bakje dat nodig is voor het buitenwerk, is al een tijdje stuk. Door corona is het nog niet tot vervangen gekomen. Dat gaat eind juni gebeuren."

Volgens Vestia zitten niet alle bewoners met elkaar op één lijn. "Die tent hebben we vorig jaar toegestaan omdat de sociale activiteiten binnen niet konden doorgaan vanwege corona. Maar toen die tent op de parkeerplaats stond, kregen we van andere bewoners klachten over geluidsoverlast. Ook nam de tent de parkeerplek van bewoners in. Daarom hebben we alleen voor speciale dagen, zoals Burendag, toegestaan dat de tent er maximaal twee dagen staat."

De politie is maandag nog niet in actie gekomen. De bewoners zetten hun protest dinsdag voort. "We doen het voor de oudere bewoners. Er moet toch iemand voor hen opkomen?"