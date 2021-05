Overnachten bovenin een 50 meter hoge torenkraan? Dat kan straks in Rotterdam

“In de kraan komen drie luxe suites”, zegt Edwin Kornmann Rudi van het Faralda Restauratie Fonds. Hij is ook initiatiefnemer van een soortgelijk project in Amsterdam. De Fries heeft de torenkraan geschonken gekregen van scheepsbouwer Damen Shipyards.

De restauratie van de oude kraan tot een hotel gaat wel enige tijd in beslag nemen. “Liever vandaag dan gisteren natuurlijk, maar het kan zeker nog wel 1,5 à 2 jaar duren”, vertelt Kornmann Rudi.

Locatie

Maar waar kunnen mensen over twee jaar op grote hoogte overnachten? “Dat is nog niet bekend. Daar gaan we met de gemeente Rotterdam over in conclaaf”, zegt Kornmann Rudi. “Eerst restaureren en daarna op zoek naar een locatie voor de kraan.”

Suite van Faralda Crane Hotel in Amsterdam | Foto: Diederik van der Laan (Dutch Photo Agency)

Het Faralda Crane Hotel in Amsterdam kostte zo'n 4,5 miljoen. "Dit project in Rotterdam is tonnen goedkoper, omdat we veel kosten niet meer hoeven te maken. Het hotel wordt identiek."