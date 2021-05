Het oude leven keert terug in Albert Schweitzer Ziekenhuis: bijna alle operatiekamers weer open

"Het is een zeker een zucht van verlichting", zegt bestuursvoorzitter Peter van der Meer van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. De operatiekamers in zijn ziekenhuis functioneren vanaf vandaag weer zo goed als normaal. Verder zijn de speciale coronafdelingen vorige week al gesloten. "Ik merk dat we weer kunnen ademhalen."

Een beetje kleine oogjes heeft hij nog. Van der Meer heeft gisteravond meegedraaid tijdens een avonddienst. "Ik ben op veel afdelingen geweest en kon eindelijk weer eens in enige rust vragen: hoe gaat het nu met je? Lange tijd ging dat niet. Dan was de tijd er gewoon niet."

Het Albert Schweitzer kan sinds anderhalve week eindelijk de pas wat vertragen. Het ziekenhuis loopt al meer dan een jaar een stevige marathon. "Het is nu voelbaar dat het aantal covid-patiënten afneemt. Afgelopen weekend was het zelfs een stuk rustiger dan het weekend ervoor. Dat ik nu individuele gesprekken kan voeren is belangrijk voor me om te weten hoe het met de mensen is."

De operatiekamers in het ASZ functioneren vanaf vandaag weer vrijwel normaal. Alleen heel complexe ingrepen moeten nog even worden uitgesteld of elders worden uitgevoerd. "Als deze patiënten naar de intensive care moeten kan dat lastig zijn. Nog steeds de helft van de ic's liggen vol met covid-patiënten."

Helemaal zonder vrees is het ziekenhuis niet. "Dat merk ik in alle gesprekken. Het gevoel van: het kan toch zo weer terug komen is er nog. Men is op zijn hoede."

Op adem komen

Van der Meer denkt dat er nu gelegenheid is om op adem te komen na de immense inspanningen sinds de start van de coronapandemie. "Dit is een opluchting. Dit voelt als achterover leunen en 'genieten' met elkaar van de situatie. Vooral het vooruitzicht dat je op vakantie kunt, in redelijke rust, is al heel prettig."