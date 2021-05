Babynieuws uit de Biesbosch: visarendje kruipt uit ei

Zondag was het al onrustig bij het nest, vertelt Biesboschwachter Thomas van der Es. "Via de webcam zagen we het gedrag van het vrouwtje al een beetje veranderen. Het leek alsof er tegen het eischaaltje aangetikt werd door het jonge arendje. Je zag de moedervogel ook continu naar beneden kijken en luisteren. En om acht uur vanmorgen is het kleintje uit het ei gekropen."

Het visarendpaar kan hoogstwaarschijnlijk rekenen op verdere gezinsuitbreiding. "Er liggen nog twee eieren in het nest", vervolgt Van der Es. "Dus het is wachten tot het volgende ei gaat breken. Daar zit vaak wel wat tijd tussen. De eieren worden vaak ook met een dag ertussen gelegd. Dat gebeurde bij dit nest ook. Via de webcam hebben we dat allemaal van minuut tot minuut kunnen volgen."

Voor het ouderpaar breken drukke tijden aan. Direct nadat het jonkie was geboren, ging pa op pad om prooi te halen. "Die heeft 'ie in kleine brokjes aan het vrouwtje aangeboden, die het daarna in porties aan het jong gaf", zegt de boswachter. "Zo'n jong leert niet anders dan dat 'ie vis moet eten. Maar daarom is 'ie ook visarend geworden natuurlijk."

De komende tijd is er veel te zien via de webcam, voorspelt Van der Es. "Het zal nog zeker dertig, veertig dagen duren voordat de vogels eruit gaan zien als een echte arend en hun vleugels gaan gebruiken. Ze gaan dan oefenen door te springen op het nest. Dus dan is er echt actie te beleven. Er moet straks ook voor misschien wel drie visarendjes eten gebracht worden. Dat wordt een komen en gaan van visarenden met allerlei soorten prooi."

De kuikens hebben volgens Van der Es goede overlevingskansen, al kan het voor een nakomertje wel lastig zijn om de strijd om het voer van zijn grotere broer of zus te winnen. "Dat ze allemaal uitvliegen is zeldzaam. Maar het zou zeker wel kunnen. Dat hebben we eerder wel gezien."

Ondertussen zijn meer visarenden neergestreken in de Biesbosch. "We zitten op vier nesten in het gebied. Het zijn de enige nesten in het hele land. Het maakt dat de Biesbosch een springplankgebied lijkt te worden voor deze soort. Uiteindelijk wordt 'ie steeds een beetje minder zeldzaam. En dat is het beste wat er kan gebeuren. Want dan gaat het goed met zo'n vogel."