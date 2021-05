IFFR viert jubileumeditie deze week met online én bioscoopprogramma

Normaal gesproken krioelt het in het begin van het jaar van de filmliefhebbers in Rotterdam als het Internationaal Filmfestival Rotterdam (IFFR) plaatsvindt. Maar in tijden van corona is alles anders en dus ging het evenement eerder dit jaar fysiek niet door. Deze week is het alsnog feest. Met de juni-editie.

Het is ook nog eens een jubileumeditie, want het IFFR bestaat vijftig jaar. En het toeval wil dat de eerste editie in 1972 ook in juni plaatsvond. “Dat maakt het feestje helemaal rond”, lacht Marjan van der Haar, zakelijk directeur van het IFFR.

Komende woensdag 2 juni begint het festival. En het duurt tot zondag. “Wij houden ons aan alle coronamaatregelen. Dus onder andere 1,5 meter afstand en testen voor toegang. Mensen kunnen veilig op afstand van een film genieten”, zegt Van der Haar, die te gast was bij het tv-programma Welkom bij Rijnmond.

Het festival heeft dit jaar een online en fysiek programma. Het eerste onlinedeel vond in februari al plaats. Via de website van IFFR zijn films te bekijken, maar nu zijn bezoekers ook weer welkom in een bioscoop. Op 5 en 6 juni is zelfs testen niet meer nodig, omdat de coronamaatregelen worden versoepeld.

Filmliefhebbers kunnen onder meer kijken naar een documentaire van Jan Louter over Markthal-architect Winy Maas (Under Tomorrow’s Sky), medeoprichter van het wereldwijd opererende architectenbureau MVRDV.

Kijk hier voor het hele programma van het Internationaal Filmfestival Rotterdam.