Zesdaagse TV: 'Tom Dumoulin heeft op tijd in de spiegel gekeken'

De Ronde van Zwitserland is het toneel waarop Dumoulin zijn rentree maakt. De Jumbo/Visma-renner wil vooral de twee tijdritten in die koers gebruiken om zich voor te bereiden op de Olympische tijdrit. Aan tafel in Zesdaagse TV toont voormalig prof Aart Vierhouten respect voor de keuzes die Dumoulin de afgelopen maanden heeft gemaakt: "Het seizoen begint en ik stop, dat zei Tom in januari. Dat is nog nooit voorgekomen. Daar heb je echt een bepaalde kracht voor nodig. Hij heeft op tijd in de spiegel gekeken."

Ook Chantal Blaak is benieuwd naar wat Dumoulin gaat presteren. "Tom is mentaal opgeladen, dus hij is er klaar voor. Waarschijnlijk wordt hij alleen maar beter", zegt de voormalig wereldkampioene. Erik Breukink is wat terughoudender: "Ik heb geen idee wat Tom de afgelopen maanden heeft gedaan. Ik ben erg benieuwd. Als hij niks heeft gedaan gaat het niet lukken."

In Zesdaagse TV wordt ook uitgebreid ingegaan op de Giro-winst van Egan Bernal en zijn absentie in de Tour de France. De kenners bij presentator Bart Nolles aan tafel kijken nu al uit naar de grootste wielerronde ter wereld, een ronde die in 2024 of 2025 naar alle waarschijnlijkheid weer in Rotterdam zal starten. Ook de afwezigheid van Chantal Blaak op de Olympische Spelen komt aan bod. Blaak baalt dat bondscoach Loes Gunnewijk haar niet heeft geselecteerd, maar ziet wel dat de vier dames die wel mogen (Vollering, Vos, Van der Breggen en Van Vleuten) tot de absolute wereldtop behoren.

Uiteraard is ook de Wooning Zesdaagse een gespreksonderwerp. Zo is wedstrijdleider Michael Zijlaard nu druk in de weer met het vastleggen van Taco van der Hoorn, de Rotterdammer die in de Giro d'Italia de derde etappe won. En er wordt gewerkt aan een dameswedstrijd tijdens het evenement dat op dinsdag 7 december in Ahoy van start gaat. Of Chantal Blaak dan deelnemer is, is nu nog niet zeker: "Ik heb één keer meegedaan en was toen erg bang. Als mijn nieuwe sponsor Jordex het vraagt, ga ik het overwegen."

