Jong Oranje door naar halve finale EK, belangrijke rol voor doelman Bijlow

De winnende goal viel in de laatste seconde van de blessuretijd en werd gemaakt door Myron Boadu, die eerder in de tweede helft ook de 1-1 had gemaakt. Halverwege stond Nederland nog met 1-0 achter. Justin Bijlow speelde een belangrijke rol in de wedstrijd. De keeper van Feyenoord blonk uit met de nodige reddingen en rolde in de blessuretijd snel de bal uit, waardoor de winnende counter kon worden opgezet.

Naast Bijlow waren er ook basisplaatsen voor Tyrell Malacia en Sparta-middenvelder Abdou Harroui. Malacia speelde een prima wedstrijd, maar moest wel het veld voortijdig verlaten met een blessure. Of hij op tijd fit is voor de halve finale is nog niet bekend.

Die halve finale speelt Jong Oranje op donderdag 3 juni. Tegenstander is de winnaar van het duel tussen Jong Duitsland en Jong Denemarken.