Het weer van vandaag: volop zon en warm

Het is dinsdag op de eerste dag van de weerkundige zomer prachtig weer met volop zon en er is geen wolkje aan de lucht. Het wordt dankzij een aflandige wind van Hoek van Holland tot aan Gorinchem 24 graden.

Er waait een matige oostenwind. In de avond is het eerst nog zonnig, de zon gaat onder om 21:51 uur. De nacht verloopt helder en daarbij koelt het af naar 12 graden.

Woensdag is het opnieuw zonnig en wordt het zomers warm. In de middag wordt het rond 26 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit richtingen tussen noordoost en zuidoost.

Vooruitzichten

De komende dagen zijn er perioden met zon afgewisseld door enkele wolkenvelden en/of stapelwolken en de eerste dagen bestaat er kans op een regen- of onweersbui. In de middag wordt het ongeveer 21 graden, langs de kust is het koeler en wordt het een graad of 18.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 1 en 10 juni bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 20,3 graden en de minimumtemperatuur 10,2 graden. Er valt gemiddeld 23,7 mm neerslag.