Dak- en thuislozenopvang Maassilo sluit, vooral veel Oost-Europeanen komen op straat: 'Ze kunnen nergens naartoe'

De Maassilo in Rotterdam is normaal gesproken een plek voor popconcerten en feesten. De nachtclub was de afgelopen maanden in gebruik als tijdelijke noodopvang voor dak- en thuislozen. Net als in andere steden gaat die nachtopvang op 2 juni sluiten. Waar de dak- en thuislozen daarna terecht kunnen, is nog altijd niet duidelijk.

Vanwege de coronacrisis mochten ook dak- en thuislozen blijven slapen die normaal eigenlijk niet in aanmerking komen voor de nachtopvang. Het gaat dan voornamelijk om mensen uit Oost-Europese landen. Dat stopt nu de coronamaatregelen worden afgebouwd. Volgens het Rode Kruis is het onverantwoord. Zij vrezen dat meer mensen nu weer op straat moeten leven.

"Deze mensen kunnen nergens naartoe. Ze zijn geneigd om toch buiten te slapen of bij kennissen of familie", vertelt ook Anne Bartmann van Stichting Barka. De stichting richt zich vooral op Midden- en Oost-Europeanen die geïnteresseerd zijn in vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst. In Rotterdam helpt de stichting ook met het zoeken naar werk waarbij vaak ook accommodatie komt, maar dat is niet altijd makkelijk. "Het is allemaal zeer afhankelijk van documenten." En lang niet alle dak- en thuislozen hebben die. Het vinden van werk en daarbij een woonplek is ook afhankelijk van stabiliteit, vertelt Bertmann. "Het is afhankelijk van hoe stabiel ze zijn met betrekking tot verslaving, welke perspectieven hebben ze hier en hebben ze documenten."

'Vooral de nacht wordt problematisch'

De dak- en thuislozen zonder papieren konden terecht in de opvang in de Maassilo, omdat het om een noodopvang ging. Veel Oost-Europeanen leven al zeker tien jaar op straat en mogen slapen in een noodopvang, maar niet bij reguliere opvanglocaties. Vanavond is de noodopvang voor het laatst geopend. "We hebben de afgelopen nacht 37 slapers gehad, het aantal is aan het afnemen", vertelt Siavash Montazeri van de Nico Adriaans Stichting. Deze stichting is verantwoordelijk voor de opvang in de Maassilo. "Ik denk ook dat we vanavond rond de dertig slapers zullen hebben", zegt Montazeri. De afgelopen maanden heeft de opvang soms 137 personen per nacht gehad.

Vanaf woensdag wordt het pand opgeruimd, schoongemaakt en worden de veldbedden weer meegenomen door het Rode Kruis. Aan het eind van de week moet de Maassilo weer worden overgedragen aan de eigenaar. Montazeri maakt zich geen zorgen over de dagopvang voor de dak-en thuislozen, maar wel over waar ze nu moeten overnachten. "Overdag zijn er verschillende dagopvanglocaties waar mensen terecht kunnen voor koffie, thee of een boterham. Voor de nacht denk ik dat er een probleem gaat komen, want de meeste mensen hebben nog steeds geen slaapplek."

Voor mensen die er eigenlijk geen recht op hebben, zijn er weinig alternatieven. "De gemeente en andere ketens zijn de afgelopen tijd bezig geweest om mensen een beter perspectief te geven", zegt Montazeri. "Onze sociaal werkers zijn drie keer per week in de opvang aanwezig." Zo wordt er gekeken of het mogelijk is voor mensen om onder begeleiding terug te gaan naar het land van herkomst, of ze worden in contact gebracht met uitzendbureau's voor werk.

Door de lockdown was de noodopvang verlengd, anders hadden veel dak- en thuislozen al eerder op straat gestaan. Normaal gesproken is er alleen winteropvang voor de kou. "Door corona konden ze langer blijven, wat niet altijd effectief ook werkt", vertelt Bartmann. "Dakloosheid is een verslaving. Het is een beetje een stijl van leven. Hier slapen, dan richting de dagopvang waar je kan hangen, eten of douchen. Ergens anders weer een slaapzak of schone sokken halen. Weer een avond is er een soepbus, dan in de rij staan om te kunnen slapen. Het is ook een soort van gewenning van de personen die hier slapen. Het maakt ze afhankelijk."

Voor nu is het eind van de nachtopvang in zicht. Vanaf 4 uur kunnen dak- en thuislozen voor de laatste keer eten en slapen bij de Maassilo, daarna moeten ze maar verder kijken.