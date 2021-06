183 miljoen kijkers voor Eurovisie Songfestival in Ahoy Rotterdam

Het Eurovisie Songfestival in Ahoy Rotterdam heeft 183 miljoen kijkers getrokken via de televisie. Dat is één miljoen meer dan twee jaar geleden, bij de vorige editie. Het liedjesfestijn is in 36 landen uitgezonden.

Online keken tijdens het Eurovisie Songfestival 50,6 miljoen unieke kijkers uit 234 landen via het officiële YouTube-kanaal van het Eurovisie Songfestival. Het festival is voor populair onder jongeren. Hun aandeel onder de kijkers nam fors toe.

Ook in andere landen werd meer gekeken naar het Songfestival. De meeste kijkers zitten in Duitsland. Voor het elfde jaar op rij vormen de Duitsers het grootste publiek. Ook in Italië, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk waren er meer kijkers. De grootste stijging zat in Finland. Dat land haalde de finale. Daardoor keken er 80 procent meer Finnen naar afgelopen uitzending dan naar editie twee jaar geleden.

Vooral in IJsland waren veel televisie's ingesteld op het Songfestival. Van alle IJslanders die tv keken, volgden maar liefst 99,9 procent het Eurovisie Songfestival

Volgens Sietse Bakker, executive producer, vindt dat Nederland een duidelijk visitekaartje heeft afgegeven. "Dit is wat we in Nederland kunnen als we goed met elkaar samenwerken. Dit wat in Rotterdam kan als je echt wil."