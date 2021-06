F-16 gaat mogelijk met knal door geluidsbarrière in de buurt van Dordrecht, Hoeksche Waard en Alblasserwaard

De F-16 vliegt net ten zuiden van Dordrecht over het traject Tiel-Steenbergen. Het toestel kan een snelheid van meer dan 1.200 kilometer per uur halen en daarmee door de geluidsbarrière gaan. Daarbij is vaak een 'sonic boom' te horen, dat klinkt als een doffe dreun. Het vliegtuig vertrekt vanaf de vliegbasis in Volkel. Boven het traject Tiel-Steenbergen wordt op grote hoogte gevlogen, zodat de vluchten zo min mogelijk geluidsoverlast veroorzaken.

Naast vliegers moeten ook alle toestellen van de luchtmacht altijd en overal inzetbaar zijn. Daarom krijgen F-16's regelmatig onderhoud en moeten er testvluchten worden uitgevoerd. Buiten deze testvluchten ondergaan F-16's ook Functional Check Flights. Dit type testen mogen alleen bij daglicht en helder weer uitgevoerd worden.