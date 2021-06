Asielzoekerscentrum in Rotterdam-Beverwaard sluit; jongeren laten met 'Dreams' een blijvende herinnering achter

De komst van het AZC naar Rotterdam vijf jaar geleden leidde tot veel beroering bij omwonenden. Toen burgemeester Aboutaleb de keuze voor het asielzoekerscentrum aankondigde tijdens een bewonersbijeenkomst vlogen later de straatstenen door de lucht, in de richting van de politie en een passerende tram. De angst die bewoners hadden, bleek ongegrond.

Nu de sluiting nabij is, willen de jongeren iets achterlaten in Rotterdam. Stichting De Vrolijkheid begeleidt de jongeren in het maken van een kunstwerk. De Vrolijkheid is een netwerk van kunstenaars dat samenwerkt met kinderen en jongeren op 25 AZC's in Nederland. "We zijn gaan uit van het positieve, van de veerkracht van de jongeren", vertelt Fleur van Gelderen van De Vrolijkheid.

De exposities of voorstellingen die daaruit voortkomen, zijn voor de jongeren belangrijk. "We horen vaak van de jongeren terug dat ze zich gehoord voelen en dat vinden ze fijn", zegt Van Gelderen. Dat geldt zeker voor de jongeren uit het AZC in de Beverwaard.

Dromen

Zij laten iets van zichzelf achter in Rotterdam, de stad waar sommigen lang hebben gewoond en anderen maar een paar maanden. Gezamenlijk zijn ze tot het ontwerp Dreams gekomen. Na een tocht door de stad om andere graffitikunst te bekijken, gaan ze zelf met de spuitbussen aan de slag.

De 22-jarige Hanin is één van hen. Ze komt uit Palestina en is geboren in Libanon. Negen maanden geleden is ze in Nederland aangekomen. Na verschillende andere AZC's is ze nu vier maanden in Rotterdam. "Het is mooi om een blijvende herinnering achter te laten", zegt ze met de spuitbus in de hand en helemaal gehuld in een beschermend pak.

'We weten niet wat morgen brengt'

De droom van Hanin is een rustig en veilig leven. "Vroeger was ik bang als ik niet wist wat er morgen zou gebeuren. Maar ik heb hier geleerd dat dat ook mooi kan zijn, want we weten niet wat morgen brengt." Hanin weet nog niet naar welke plaats ze zal gaan als het AZC in de Beverwaard dichtgaat.

Hussam uit Syrië vertelt dat hij als kind veel dromen heeft gehad: "Maar we hebben tien jaar oorlog achter de rug, er zijn dagen geweest dat al mijn dromen zijn begraven." Ook Edib laat een stukje van zichzelf achter in Rotterdam door het kunstwerk.

Op Dreams staat ook de naam van Mahmoed uit Syrië. "Je moet dromen om hogerop te komen en om betere inzichten te krijgen", zegt hij. Zijn landgenoot Edib vult aan: "Als je zonder dromen leeft of geen droom in je hoofd hebt die je wil laten uitkomen, dan leef je voor niets."

Een van de jongeren tijdens het maken van 'Dreams' | Foto: Rijnmond

Van de RET heeft De Vrolijkheid toestemming gekregen om de blijvende herinnering op het elektriciteitshuisje te zetten. Om het te kunnen zien, moet je wel even de weg richting nu nog het AZC op. Dreams is geplaatst aan de kant van het AZC en is vanaf de Groenix van Zoelenlaan die langs het elektriciteitshuisje loopt, niet te zien.

"Dit is een mooie manier om met kunst te werken en iets achter te laten", besluit Fleur van Gelderen van Stichting De Vrolijkheid.

Kijk hier naar Van hot naar herkomst met de verhalen van de jongeren uit het AZC Beverwaard en de totstandkoming van het kunstwerk.