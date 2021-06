Justitie eist tbs en geen celstraf voor doden van echtgenote en moeder van drie kinderen in Rotterdam-Noord

Justitie heeft tbs geëist tegen een 40-jarige man die zijn vrouw had gedood. Dat gebeurde in augustus van het vorig jaar in de Insulindestraat in Rotterdam-Noord. Justitie vraagt geen celstraf omdat de man een psychose had en volledig ontoerekeningsvatbaar was.

Tijdens het drama waren de drie jonge dochters van het stel aanwezig in de woning. Ze hebben het steken waarschijnlijk niet gezien omdat de deur van de slaapkamer dicht was. Een van hen heeft verklaard “papa zei dat hij mama ging doodmaken.”

De drie dochters van 3,5 en 7 jaar oud stonden op 29 augustus 2020 buiten op straat, huilend. De buren schakelden de politie in en die trof in de slaapkamer de overleden Iustina aan. Haar man Daniël D. lag ernaast met een mes in zijn keel. Hij bekende dat hij zijn 36-jarige vrouw had gestoken. Waarschijnlijk heeft hij daarna geprobeerd zelfmoord te plegen.

De man stond dinsdag terecht maar wil er niets over vertellen. De rechter deed veel moeite hem aan het praten te krijgen, maar ook op de vraag “wilt u blijven zwijgen?” ging hij niet in. De man keek de rechters niet aan en staarde naar de tafel voor hem.

Daniël D. heeft een advocaat toegewezen gekregen, maar die accepteert hij niet. Zijn vorige advocaat stapte op omdat hij niet in het dossier mocht kijken van zijn cliënt. Deskundigen hebben vastgesteld dat de verdachte leidt aan geestelijke stoornissen: hij is schizofreen en zeer achterdochtig. Zijn schizofrenie heeft mogelijk geleid tot een psychose.

Bekenden van de man zeggen dat hij de laatste tijd was afgevallen en vaak zwijgend in een hoekje zat. Hij had geen contact meer met zij familie in Roemenië en was niet op de begrafenis van zijn vader geweest.

Vanuit zijn waandenkbeelden dacht de man dat zijn vrouw al jarenlang vreemdging. Volgen justitie is daar niets van gebleken. Daniël D. zou financiële problemen hebben gehad met Roemeense zigeuners en dat leidde tot ruzie met zijn vrouw. Het stel komt oorspronkelijk ook uit Roemenië. Mogelijk was de man veel bezig met gokken.

De drie kinderen zijn ondergebracht bij een pleeggezin. Namens hen werd door de gezinsvoogd een slachtofferverklaring voorgelezen. “Ze zijn in één klap hun moeder, vader, huis en school kwijt. Ze hebben de kist van hun moeder versierd en er tekeningen ingelegd. Ze willen graag contact met hun vader maar die wil dat niet. Dat doet pijn en helpt niet bij de verwerking van het trauma.”

De rechtbank in Rotterdam doet op 15 juni uitspraak.