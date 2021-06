Sipke Hulshoff nieuwe trainer van Feyenoord Onder 21

Feyenoord heeft zoals verwacht Sipke Hulshoff aangesteld als nieuwe trainer van Feyenoord Onder 21. De Fries is de opvolger van Rini Coolen, die onlangs in de Kuip werd gepromoveerd tot hoofd jeugdopleiding. Hulshoff werkte in het verleden samen met de nieuwe hoofdtrainer Arne Slot bij Cambuur Leeuwarden.

Hulshoff was de afgelopen twee seizoenen assistent-trainer bij FC Volendam. Daarvoor was hij lange tijd in dienst bij Cambuur als assistent en interim-trainer. De 46-jarige Hulshoff werkte ook nog als jeugdtrainer bij FC Groningen en in Ghana. Feyenoord wil met het Onder 21 elftal zo snel mogelijk opstomen naar de Keuken Kampioen Divisie. Door corona werd afgelopen seizoen de competitie in de Derde Divisie al snel stilgelegd.