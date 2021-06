SGP stapt uit college Alblasserdam na besluit dat shuttlebus Kinderdijk ook op zondag gaat rijden

De shuttlebus op zondag naar en van Kinderdijk is het struikelblok voor de SGP in Alblasserdam. | Foto: Rijnmond

De SGP is in Alblasserdam uit de coalitie gestapt. Knelpunt voor de partij is de komst van een shuttlebus op zondag van en naar de molens in Kinderdijk. De verstoring van de zondagsrust is voor de SGP de reden om de samenwerking met CDA en PvdA op te zeggen.

De gemeenteraad van Alblasserdam ging vorige week dinsdag, ondanks het verweer van de SGP, akkoord met het plan voor de shuttlebus. Daarna dacht de fractie na over het vervolg, waarna de coalitiepartners maandagavond werden geïnformeerd over het besluit.

"Voor ons is de positie van de zondag een principieel punt", legt fractievoorzitter Jaco Brand uit. De zondag is voor de partij heilig. "Met dit besluit worden door PvdA en CDA expliciete afspraken die wij met hen hebben - over het voorkomen van nieuwe activiteiten op zondag - geschonden. Dat betreuren wij zeer. Wij hebben daar de afgelopen tijd intensief in coalitieverband over gesproken en ook de consequenties duidelijk gemaakt indien daartoe toch zou worden besloten."

Problemen met hijsen regenboogvlag

Het was misschien voor de SGP ook wel de bekende druppel. De partij vindt dat op meer principiële en gevoelige thema's grenzen zijn overschreden. Brand: "Er is het laatste jaar lichtvaardig omgegaan met voor ons principiële en zeer gevoelige thema’s, zoals het hijsen van de regenboogvlag en het daarmee samenhangende LHBTI-beleid. Besluiten daarover achten wij op grond van de Bijbel in strijd met Gods scheppingsorde. Dit heeft ons destijds diep geraakt en de samenwerking toen al onder druk gezet."

Het afhaken van de SGP betekent dat Peter Verheij na elf jaar als wethouder terugtreedt. Hij heeft dinsdag zijn werk na het collegeoverleg afgerond.

'Komt zondagsrust ten goede'

CDA en PvdA betreuren het vertrek van de SGP uit de coalitie. Volgens fractievoorzitter Arco Strop had de shuttlebus op zondag vooral ook positieve kanten. "Wij denken dat de shuttle ook de zondagsrust ten goede komt. Busvervoer kan er voor zorgen dat minder toeristen met de auto over de dijk naar Kinderdijk rijden", vervolgt Strop. De shuttlebus is een aanvulling vanuit het Transferium Alblasserdam, wat als knooppunt fungeert voor het openbaar vervoer, met lijnen naar Dordrecht en Rotterdam.

CDA en PvdA hebben nog geen besluit genomen over de vervolgstappen na het vertrek van de SGP uit de coalitie. De partijen overleggen met burgemeester Paans en de gemeenteraad. Strop: "Het is nog tien maanden tot aan de verkiezingen. Het belangrijkste is dat we het goed regelen voor Alblasserdam."

De shuttlebus zou niet de eerste doorbreking van de zondagsrust in Alblasserdam zijn. De restaurants in het dorp zijn op zondag wel open, winkels niet.