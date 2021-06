Sparta huurt Goudmijn van AZ

Kenzo Goudmijn in Sparta-shirt | Foto: Sparta

De 19-jarige voetballer komt uit de jeugd van AZ. Vorig seizoen speelde Goudmijn zijn wedstrijden vooral in de Keuken Kampioen Divisie bij Jong AZ, waar hij als middenvelder of als hangende rechtsbuiten werd gebruikt. In 23 duels kwam hij tot vier goals en vier assists.

Het Hoornse talent en tevens zoon van oud-prof Kenneth Goudmijn, zat in de tweede seizoenshelft van het seizoen 2020/2021 vaak bij de selectie van het eerste van AZ. Hij kwam slechts tot drie korte invalbeurten, tegen VVV Venlo, FC Twente en FC Groningen.

Een paar dagen geleden maakte Sparta de eerste aanwinst van het nieuwe seizoen bekend. Vrijdag kon technisch manager Henk van Stee melden dat Luxemburger Laurent Jans vanaf heden Spartaan is.