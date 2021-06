Gigantische verhuizing kunst van museum Boijmans: 'Ik slaap pas rustig als alles veilig in het depot is'

Sandra Kisters, hoofd collectie en onderzoek bij Boijmans, heeft wel eens beter geslapen dan de afgelopen dagen. Het is toch spannend, zegt ze, al die Van Goghs, Rembrandts en Breughels die de komende tijd per vrachtwagen over de weg gaan. "Ik slaap pas rustig als alles veilig in het depot is", voorspelt ze. "Dat duurt nog zestien weken."

Zo'n 216 ritten zijn er nodig om alle objecten op de plaats van bestemming te krijgen. De afgelopen jaren lagen ze verspreid opgeslagen in Rotterdam, Den Haag en Antwerpen. Sommige stukken zijn zo groot dat ze de hele truck in beslag nemen, de prenten en tekeningen arriveren met duizenden tegelijk.

Wanneer en van waaruit een topstuk uit de collectie vervoerd wordt, is maar bij een paar mensen bekend. Er gaan per slot van rekening geen pakjes suiker van A naar B.

Gunstig klimaat

In het Museumpark rijden vrachtwagen het spiegeldepot binnen om de lading te lossen. Eind augustus moet elk kunstwerk op z'n plek staan of hangen in een van de veertien opslagcompartimenten. Waarbij elk object kan rekenen op een zo gunstig mogelijk klimaat. Zwart-wit foto's gedijen het best bij een constante temperatuur van zeven graden Celsius, weten ze bij Boijmans. En schilderijen? Die blijven het langst mooi als het zo'n twintig graden is.

Bezoekers zijn eind augustus, als de verhuizing voorbij is, nog niet welkom. "We moeten nog best veel finetunen", zegt Sandra Kisters. "Het restaurant moet worden ingericht en we gaan oefenen met rondleidingen geven."

De deuren van het eerste openbare kunstdepot ter wereld gaan dan ook pas op 6 november voor iedereen open.