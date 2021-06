Je dorst lessen met uitgebluste brandslangen: 'Dat is nog eens een brandje blussen'

Bij Shell Moerdijk zijn de brandslangen afgekeurd. Dat hangt samen met strenge veiligheidseisen. Bij de fabriek in Moerdijk, net over de grens met Brabant, staan allerlei installaties en reactoren en worden chemische producten gemaakt van aardolie voor de kunststoffenindustrie. "Wij hebben vrij veel water nodig voor grote incidenten in de fabriek om genoeg koeling in te kunnen zetten en uitbreiding te voorkomen, dus wij werken met grote slangen", vertelt Arno van der Heijden, chef brandweer bij Shell Moerdijk.

De slangen zijn afgekeurd maar niet afgeschreven. De brandweermannen doneren hun slangen meestal aan boeren die er hun akkers mee bewateren. Via via hoorden ze van een ontwerper in Rotterdam en daar hebben de brandweermannen wel oren naar. De partij is te zwaar voor in een achterbak en dus komen de mannen van Moerdijk met hun brandweerwagen naar Rotterdam.

Ontwerper Ilse Evers met de brandweermannen van Shell | Foto: Rijnmond

De donatie komt voor Evers als geroepen, want haar voorraad is bijna op. "Ze komen me heel blij maken met een hele lading." De ontwerpster maakt broekriemen en tassen van oude brandweerslangen. Nu gaat ze op de zomerse toer en maakt ze iets handigs voor een zomerse avond in het park, want met haar nieuwe ontwerp hoeven de biertjes niet meer onder de arm. Je hangt ze aan je fietsframe in een sixpack-houder van brandslangenleer. Die is niet kapot te krijgen.

Sixpack van uitgebluste brandslangen hangend aan fietsframe | Foto: Rijnmond

Sixpack van uitgebluste brandslangen | Foto: Rijnmond

Vorige week werd Shell door de rechter gemaand om vaart te maken met de energietransitie en het afscheid van fossiele brandstoffen. De brandweermannen van Moerdijk vinden het hergebruik van hun afgekeurde slangen een mooi voorbeeld voor de rest van het bedrijf. "Zeker met de circulaire economie in het achterhoofd juichen we dit toe. Shell heeft de opdracht dat wereldwijd en iedere afdeling die transitie moet vormgeven. Wij dragen als brandweer zo een steentje bij", zegt Van der Heijden.

Het idee dat hun slangen voortaan de dorst lessen, vinden ze toepasselijk. "Dat is nog eens een brandje blussen", grappen de mannen, terwijl ze de slangen uitladen. De nieuwe Rotterdamse bierbrouwer Stadshaven Brouwerij gaat zijn biertjes online verkopen met een sixpack-houder van brandslangenleer.