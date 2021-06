Banners Eurovisie Songfestival krijgen een tweede leven als picknickkleed

"We zijn als een malle kleden aan het bijmaken, want toen vorige week de eerste kleden over de toonbank gingen, waren ze binnen een uur uitverkocht", zegt een stralende Barbara Dorleijn, coördinator ateliers bij de Talentfabriek010. De gemeente Rotterdam heeft deze sociale onderneming, die mensen in dienst heeft met een afstand tot de arbeidsmarkt, in de arm genomen om iets te doen met de overgebleven banners.

"In 2019 hadden we dit plan al", zegt Marijke Visser, projectmanager Citybranding bij de gemeente Rotterdam. Door de uitbraak van het coronavirus moest het project nog een jaar de kast in, maar toen waren de tasjes en andere 'citydressings' al gemaakt. "We hebben hiervan niets van weggegooid en alles gebruikt voor de versiering van dit jaar."

De gemeente Rotterdam wil voortaan meer stadsversiering gaan recyclen. Visser: "We willen zo min mogelijk vervuiling en dit is een eerste stap."