Augurkijs, haringijs of gewoon een lekker bolletje aardbei: waar haal jij het lekkerste of meest bijzondere ijs van de regio?

Met temperaturen die oplopen tot wel 27 graden, is een ijsje deze week geen overbodige luxe. Van ambachtelijk ijs rechtstreeks van de boer tot écht Italiaans schepijs: waar eet je nu eigenlijk het lekkerste ijsje in de regio?

Bij grote ijssalons als Capri in de Karel Doormanstraat of De IJssalon aan de Meent in Rotterdam is het bij warm weer altijd een drukte van jewelste. Maar natuurlijk zijn er veel meer ijsaanbieders in de regio. We zijn niet alleen op zoek naar het lekkerste ijs, maar zijn ook benieuwd waar jij onlangs nog een gekke smaak bent tegengekomen. In het verleden kwamen we al augurkijs en aardappelijs tegen bijvoorbeeld, of ijs met de smaak van haring.

Misschien wil jij jouw favoriete adresje voor een lekker ijsje wel helemaal niet verklappen om een stormloop te voorkomen, maar we vragen je toch om ons mee te laten genieten. Mail jouw favoriete ijsverkooppunt, al dan niet met bijzondere smaken in het assortiment, naar internet@rijnmond.nl. Onze verslaggever gaat woensdag dan in ieder geval een leuke werkdag tegemoet, want die rijdt de hele regio door om de lekkerste ijsjes te proeven.

En voor wie vandaag nog trek heeft in ijs: tijdens de Zomertoer van 2018 namen we de proef op de som op Goeree-Overflakkee.