Illegale gokpraktijken in Gorcums restaurant: deuren moeten zes maanden gesloten blijven

Burgemeester Reinie Melissant van Gorinchem heeft een restaurant aan de Franklinweg voor zes maanden gesloten. De beslissing volgt op een eerdere spoedsluiting, toen bij een controle eind april aan het licht kwam dat er illegaal gegokt werd in het pand. Ook werd toen cash geld aangetroffen, dat in beslag is genomen.

Het restaurant was vanwege de geldende coronamaatregelen al een tijdje dicht, maar dat wordt dus nóg langer. Illegaal gokken is een vorm van ondermijning, waarbij de onder- en bovenwereld met elkaar verweven raken. Er is geen zicht op personen die gokken, wat het bestrijden van gokverslavingen lastig maakt.

"Gorinchem moet een veilige stad zijn om te wonen, werken en recreëren. Hiervoor hebben we spelregels", legt de burgemeester uit. De meesten houden zich daaraan, maar mensen die zich er bewust niet aan houden worden als overheid gezamenlijk aangepakt. "Bij ernstige overtredingen grijp ik meteen in. Zo komt er een einde aan de bekendheid en het gebruik van het pand voor illegale activiteiten."

Verzegeld

De sloten waren na de controle op 29 april al vervangen en de ingang was toen al verzegeld. Dat blijft voorlopig zo. "Niemand mag het restaurantgedeelte van het pand meer in of er aanwezig zijn. Alleen personen met een dringende reden mogen na uitdrukkelijke toestemming van de burgemeester dat deel van het pand nog betreden", laat de gemeente Gorinchem weten.