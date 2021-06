Stukje Den Briel kopen? Stichting start crowdfunding voor metersgrote maquette van vestingstad

Ze hebben er 95 duizend euro voor nodig, maar dan heb je ook wat. De Stichting Eerstelling der Vrijheid is een crowdfundingactie begonnen om geld in te zamelen voor een maquette van de vesting van Brielle. Het bouwwerk moet meer dan vier bij vijf meter groot worden en krijgt volgend jaar een plekje in het Historisch Museum Den Briel.

Voor Brielle is 2022 een jubileumjaar. Het is dan 450 jaar geleden dat de stad werd veroverd door de watergeuzen. De stichting die de crowdfunding is begonnen, heeft als doel Brielse gebeurtenissen te stimuleren en aandacht te blijven geven. Met de maquette moet dat volgens de stichting wel lukken.

"Een maquette van vesting Brielle met vele honderden huizen, monumenten, standbeelden en markante plekken die Brielle rijk is, is een aanwinst voor en door Briellenaren. Maar ook voor bezoekers van buitenaf gaat dit een grote aantrekkingskracht hebben”, zegt Hans Lap van Stichting Eersteling der Vrijheid. “Brielle is uniek als vestingstad met haar geschiedkundige verhaal."

Het ontwerpen en bouwen van de maquette gaat de stichting niet zelf doen, maar wordt uitbesteed aan Miniworld Rotterdam. De maquette wordt gebouwd op een schaal van 1:250.

"Iedereen die zich verbonden voelt met de prachtige vesting van Brielle" mag doneren, laat Lap weten. Zo kunnen zij voor 15 euro de eigenaar worden van twee auto's, fietsen, boten, bomen of dieren in de maquette. Om een huis te bemachtigen betalen donateurs 100 euro en voor een rijtje huizen 450 euro. Een monument kost 1572 euro, een bedrag dat symbool staat voor het jaartal waarin de watergeuzen de stad overnamen. Liefhebbers kunnen ook hun favoriete plek of een anekdote over de vesting delen. Die zal geplaatst worden op deze website.