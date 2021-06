Medicijnen en bloedmonsters per drone van Rotterdam naar Zeeland? Het Erasmus MC is ermee bezig

Als het aan het Erasmus MC ligt komt er over enkele jaren een droneverbinding tussen het Rotterdamse ziekenhuis en Zeeland. De onbemande vliegtuigen moeten medicijnen en bloedmonsters zo snel mogelijk van en naar patiënten brengen. Maar voor het zover is, moet er nog wel flink worden geoefend, zoals de afgelopen tijd tussen Rhoon en Oud-Beijerland.

Het plan voor de medische drones is twee jaar geleden gepresenteerd tijdens een conferentie in het Erasmus MC. Sindsdien is er eerst gevlogen boven onbewoond gebied in de Flevopolder, Overijssel en op een afgesloten vliegbasis. Er zijn alleen al 150 testvluchten uitgevoerd om het vliegen met de drone onder de knie te krijgen.

"Het is niet bepaald een hobby-dronetje", legt Markus van Tol van de ANWB uit. "Het is een machine met een spanwijdte van 2,5 meter. Echt een grote vogel. Daar moet je veilig mee leren vliegen."

Inmiddels zijn de dronepiloten van de ANWB zover dat ze kunnen oefenen boven dunbevolkt gebied. Afgelopen najaar is daar een start mee gemaakt boven noordwest Overijssel. En dezer dagen wordt er getest tussen Rhoon en Oud-Beijerland, een afstand van hemelsbreed 7 kilometer.

Deze week vinden nog twaalf tot veertien vluchten plaats, zegt Van Tol. De drones stijgen op in de weilanden van Rhoon en landen op de dijk langs de Oude Maas. Tijdens de testen hebben de onbemande vliegtuigen nog geen bloed of medicijnen aan boord.

Uiteindelijk moeten de drones ook boven dichtbevolkt gebied worden uitgeprobeerd, in de buurt van onder meer hoogbouw en hoogspanningsleidingen. Wanneer en waar dat kan gebeuren is nog niet bekend. De ANWB en de Inspectie Leefomgeving en Transport kijken daar nog naar.

Rotterdam

Rotterdam zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar het is dan wel een uitdaging om veilig langs Rotterdam The Hague Aiport te vliegen, zegt Van Tol. "Nu is het wel zo dat de mensen die dit doen allemaal werken voor ANWB Medical Air Assistance, dat is ook de tak die verantwoordelijk is voor de traumahelikopters. Dus die hebben verstand van het luchtruim, het weer en alle veiligheidsprocedures."

Het gaat nog jaren duren voor de medische drones het experimentele stadium voorbij zijn, zegt Van Tol. Er is tot eind volgend jaar uitgetrokken om alle proeven te doen. Daarna moet alles nog worden geëvalueerd. "En dan zal het vast nog een paar jaar duren voordat het een reguliere dienst wordt."