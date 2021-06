10.000 euro voor gouden tip in overvalzaak René van der Gijp en Nikkie de Jager

Bij de invallen in december werd onder meer een auto in beslag genomen | Foto: Politie

Justitie looft een beloning uit van tienduizend euro voor de gouden tip die kan leiden tot de aanhouding van een aantal verdachten van een reeks gewelddadige overvallen op vermogende Nederlanders. Daarvoor zijn eind vorig jaar al acht mensen aangehouden, maar de politie is nog op zoek naar verdachten van de overvallen in Dordrecht, Ridderkerk en Uden.

De politie hield begin december 2020 bij diverse invallen al meerdere mannen aan. Zij worden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij onder meer de overval op René van der Gijp in Dordrecht en de woningoverval op Nikkie de Jager (NikkieTutorials) in Uden. Ook waren er woninginbraken en overvallen in Krimpen aan den IJssel, Rockanje, Hendrik-Ido-Ambacht, Mijnsheerenland en Rotterdam.

Bij de invallen zijn destijds onder meer een auto, dure horloges en andere sieraden, geld, kleding, tassen en munitie in beslag genomen. Dat geldt ook voor verschillende gegevensdragers en inbrekersgereedschap.

Van de acht verdachten die in totaal zijn aangehouden, zit er volgens politiewoordvoerder Miriam Slot momenteel nog zeven vast. Twee van hen ontkenden eerder de overval op De Jager.

Uit onderzoek en camerabeelden blijkt dat er meer mensen bij de overvallen betrokken waren. De zaken in Dordrecht, Ridderkerk en Uden springen daar bovenuit vanwege het grof geweld dat is gebruikt. In het tv-programma Opsporing Verzocht vertoonde de politie beelden van vier mannen die één van de overvallen hebben gepleegd. Bij die overval zijn de slachtoffers vastgebonden en mishandeld.

De tip die kan leiden tot de aanhouding en vervolging van de nu nog niet aangehouden verdachten, kan rekenen op een beloning van tienduizend euro. Ook als mensen meer informatie hebben over de verdachten die al vastzitten, kunnen een deel van de beloning krijgen.

De politie heeft aan het einde van de uitzending van Opsporing Verzocht dinsdagavond als één tip binnen.