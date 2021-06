Ice ice baby! Hier moet je volgens onze lezers zijn voor het lekkerste ijs

Bekijk hier de reportage:

IJS in Krimpen aan den IJssel

Het kan wel eens druk worden bij ijssalon IJS in Krimpen aan den IJssel woensdag, want als er een zaak vaak getipt werd was het deze wel. "Het is super lekker vers gemaakt ijs, echt een aanrader", zegt Sacha Keukens. Ook het gezin van Tessa Ooms vindt dat je het lekkerste ijsje haalt bij deze zaak in winkelcentrum Crimpenhof, die inmiddels ruim zeven jaar bestaat. Volgens Wilma Draat moet onze verslaggever één van de smaken sowieso proeven: "Bloedsinaasappelijs. Heerlijk!".

Bijkomend voordeel: ook met lactosegevoeligheid kan je terecht in Krimpen. Willeke van Wolferen heeft er zelfs ruime keus, zegt ze. "Vooral het pure chocoladeijs op waterbasis is overheerlijk." Volgens eigenaar Gert Jan van Mastrigt is dat ijs een van de 'toppertjes' in het assortiment. "Het is gemaakt van cacao en glucose. Een leverancier kwam ermee en sinds we het verkopen is het een succes."

Gert Jan van Mastrigt van IJS Krimpen | Foto: Rijnmond

Hemels in Barendrecht

Trek in ijs met Snickers, bolus of Baileys? Dan moet je volgens de familie Tigchelaar, Terry Elderson en Peter Ouwendijk op de Middenbaan in Barendrecht zijn. "Bij ijssalon Hemels is iedere hap een smaaksensatie", is een van de reacties. De zaak heeft vijftig smaken in het assortiment, waarvan er elke dag 24 in de vitrine liggen.

Esther Noteboom tipt de smaak 'Maestro Gusto' hier: "een ware smaaksensatie van maar liefst zeven verschillende smaken". Het is niet alleen een lekker ijsje, maar je steunt er ook nog eens het goede doel mee, vertelt Esther Noteboom van Hemels. "Ieder jaar gaat een deel van de opbrengst van de verkoop van Maestro Gusto naar het goede doel Hart voor CF. Die stichting zet zich in voor kinderen met taaislijmziekte. We leerden een gezin kennen waarvan de dochter die ziekte heeft. Ze ligt vaak in het ziekenhuis en dat doet wat met je als moeder, want onze oudste zoon is even oud. Het is cru dat er tegen die ziekte weinig te doen is."

Het ijs van Hemels | Foto: Rijnmond

IJs van Koen in Rotterdam

Mensen die van bijzondere ijssmaken houden, moeten naar het Rododendronplein in Rotterdam gaan. Bij IJssalon Koen kan je onder meer kiezen voor salmiakijs en kardemomijs, zegt Trynts van der Meulen. Danijela Viljac tipt de pure chocola met chilivlokken van deze zaak.

"Hoe ik erop kom? Ik at eens ijs met kardemom, framboos en rabarber in het buitenland. Dat vond ik heel lekker", vertelt de eigenaar Koen van den Hooven. "We wilden een ijsje maken dat plantaardig is, maar zonder dat het een sorbet werd. Ik ben op mijn vijftiende al begonnen in de ijssalon en wil het lang doen, dus wil ik af en toe wat nieuws proberen. Anders wordt je een soort robot en dat is saai."

IJs van Koen | Foto: Rijnmond

IJssalon Winzo in Vlaardingen

De oudste ijszaak van de regio is Winzo in Vlaardingen, en volgens verschillende volgers is dit ook nog eens de lekkerste. Het aanbod varieert elke dag, maar je kunt hier zomaar een typische Vlaardingse smaak als ijzerkoekjesijs aantreffen. De favoriet van de familie Brosky is het cassissorbetijs. "Vanuit Charlois rijden wij gerust een stukje om voor het heerlijke ijs van Winzo!"

IJssalon Venezia in Rotterdam

Met een geheim familierecept van vroeger gooit deze ijssalon aan de Oude Binnenweg in Rotterdam hoge ogen bij veel volgers. Aan het ijsrecept is al die jaren weinig veranderd, volgens de eigenaar: "Sommige dingen moet je gewoon niet veranderen, vind ik." De eigenaar reist elk jaar af naar een ijsbeurs in Rimini (Italië) ter inspiratie. Maar ook door foutjes ontdekte de eigenaar in het verleden al nieuwe smaken. "Ik mixte een keer per ongeluk kokos en chocolade. Dat werd toen Bounty-smaak."

Klassieke smaken zijn hier altijd te krijgen, maar elke week zijn er ook andere, meer bijzondere smaken te verkrijgen. "Karamel-zeezout gaat altijd erg hard. Binnenkort maak ik ook weer ijs met de smaak van popcorn."

IJssalon Van de Vrande in Ommoord

We bezochten deze bakkerij al op Koningsdag toen we tompoucen gingen testen, maar ijs maken kunnen ze ook in Rotterdam-Ommoord bij Van de Vrande. Onder meer Ina Horians, Marieken Wagelaar en Dianne van der Lek tipten deze zaak. "Vooral de smaken banaan-pindacracker en pistache zijn lekker!", zegt Niels Kooij.

Gebo Gelato in Oud-Beijerland

Kinderen staan erom te springen: het flamingo-ijs van Gebo in Oud-Beijerland. Het roze goedje - dat zoals de naam doet vermoeden doet denken aan een flamingo - heeft de smaak van Fristi. Koos van den Hoek houdt het bij de fruitsmaken en Diana Hunnego tipt hier het appel-peer ijs.

Tasman en Abel in Rhoon en Poortugaal

'Omfietsijs' noemt een van onze volgers op Facebook het ijs dat gemaakt wordt door Tasman in Poortugaal.

Zoet op Zuid in Rotterdam-Zuid

Toverbolijs van Zoet op Zuid. "Drie smaken in één bol!", zegt Faiza Achlioui. "De kids vinden het ook altijd een feest als we hier een ijsje halen."

Ook veel genoemd:

- Melbalino in Vlaardingen

- Bij Nikki aan Tafel in Ridderkerk

- Ijssalon La Sorpresa in Schiedam

- Ijssalon Sophia in Hendrik-Ido-Ambacht

- Hoeksche Zuivel in Maasdam

- Ijsboerderij in Giessenburg

- Freddy's Ijssalon in Spijkenisse

- Smeets Ijssalon in Spijkenisse

- Gelateria Lorenzo in Zwijndrecht

- IJsmaker Jeroen in Maassluis

