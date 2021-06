Inzamelingsactie voor herdenksteen voor doodgestoken Akshay (17) levert meer dan drieduizend euro op

Familie en vrienden van de 17-jarige jongen die vorige week om het leven kwam bij een steekpartij in de Meester Arendstraat in Rotterdam-Charlois, zijn een crowdfunding gestart om een herdenksteen voor op het graf van de jongen te kunnen bekostigen. De inzamelingsactie heeft al meer geld opgeleverd dan het doel was. Er is woensdagochtend rond 11:00 uur al 3600 euro opgehaald.

Akshay werd vorige week nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Bij de steekpartij raakte de moeder van het slachtoffer ook gewond. De politie gaat ervan uit dat iemand van buitenaf de woning is binnengevallen. Wat de aanleiding daarvoor was, is niet bekend. Ooggetuigen hebben aan de politie verklaard dat drie jongens na de fatale steekpartij zijn weggerend.

De broer van het slachtoffer heeft de crowdfunding met behulp van vrienden van de familie opgezet. Volgens Patricia Oliveira, vriendin van de familie, is al het spaargeld van de familie opgegaan aan de begrafenis, maar is er nu geen geld meer voor een gedenksteen bij zijn graf. "Die jongen krijgt de uitvaart die hij verdient, daar is niet op bezuinigd. Maar om het af te maken moet er ook een gedenksteen komen. Alleen kost alles veel geld."

"Wij hebben een mooie begrafenis in zijn stijl geregeld, maar helaas is het budget nu op. Wij willen hem nog jaren een mooie plek geven en hopen met een beetje hulp dit plekje helemaal af te kunnen maken", schrijft de broer van het slachtoffer bij de doneeractie. Tot nu toe doneerden 142 personen voor de herdenksteen voor Akshay.

Volgens Oliveira was de drieduizend euro een streefbedrag dat haar redelijk leek voor een gedenksteen. "Als er meer geld wordt opgehaald, gebruiken we dat ook voor de steen. Het zou fijn zijn als de familie zich kan richten op het rouwen en niet bezig hoeft te zijn met de financiële afwikkeling."

Twintig rechercheurs

Voor de steekpartij zitten inmiddels vier mensen vast. Het gaat om een minderjarig meisje uit Rotterdam en een minderjarige jongen, 19-jarige jongen en 18-jarige jongen uit Zoetermeer. Het is nog niet duidelijk wat voor rol de verdachten hebben gespeeld bij het drama. De politie heeft een team van twintig rechercheurs op het onderzoek gezet.