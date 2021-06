Feyenoorders Bozenik, Kökcü en oud-Spartaan Dervisoglu naar het EK

Vooral de naam van Rotterdammer Dervisoglu is een opvallende. De huidig aanvaller van de Turkse topclub Galatasaray speelde vorige week pas zijn eerste interland tegen Turkije. In zijn debuut scoorde Dervisoglu meteen een doelpunt tegen Azerbeidzjan (2-1). Kökcü speelde in september 2020 al zijn eerste wedstrijd voor de Turken.

Rotterdammer Halil Dervisoglu in het shirt van Sparta | Foto: VK Sportphoto

Turkije zit in Groep A van het EK. Dervisoglu en Kökcü mogen dan aan de bak tegen Italië, Wales en Zwitserland. Slowakije is ingedeeld in groep E met Spanje, Polen en Zweden.